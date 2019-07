MediaMarkt feiert seine Neueröffnung in den Höfen am Brühl mit Angeboten zum Umhauen: 10 Tage lang gibt es 10 Topangebote - täglich wechselnd. Am Dienstag, den 30. Juli 2019, werden der Preis und der Kaffee Sie umhauen! Wir bieten Ihnen den Kaffeevollautomaten Jura J90 One Touch zum Wahnsinnspreis von 999 Euro statt 1.539 Euro an. Aber: nur diesen Dienstag

Produktbeschreibung Jura J90 Kaffeemaschine

Produkttyp Kaffeevollautomat Serie Jura Impressa Kaffeespezialitäten Latte Macchiato, Espresso, Cappuccino, Café Crème, heiße Milch, Milchkaffee Farbe silber Tassen max. 2 Eigenschaften verstellbarer Kaffeeauslauf, Wassertank abnehmbar, Bohnenüberwachung, Heißwasserfunktion Geeignet für Kaffeepulver, Kaffeebohnen Einstellungen Tassenfüllmenge, Kaffeemenge, Kaffeestärke, Wasserhärte, Milchschaumkonsistenz, Milchmenge, Brühtemperatur Pumpendruck 15 bar Leistung 1.450 Watt Bohnenbehälter 250 g, Aromaschutzdeckel Wassertank 2,1 l Pflegefunktion automatisches Reinigungsprogramm, Brüheinheit muss nicht herausgenommen werden, automatisches Entkalkungsprogramm, Milchsystem-Reinigung, Wasserfilter Merkmale Timer, Wasserstandsanzeige, Tassenabstellfläche, mehrstufiges Kegelmahlwerk, Milchaufschäumsystem, Thermo-Milchbehälter, Abschaltautomatik, Energiesparfunktion Display 3,5 Zoll TFT-Display mit Rotary Selection Aufheizzeit 5 Minuten

ACHTUNG: Dieses Angebot erhalten Sie nur im Markt, nicht online!

Vorhang auf für Leipzigs alte und neue Lieblingsadresse für moderne Technik!

Herzlich willkommen im neugestalteten MediaMarkt in den Höfen am Brühl. Freuen Sie sich unter anderem auf die neue Aktionsfläche für E-Scooter, noch mehr Auswahl an Smartphones und Zubehör, eine faszinierende Gaming-Welt, die jedes Zockerherz höher schlagen lassen und brandneu einen von nur elf bundesweiten Nintendo-Markenshops.

Auch andere bedeutende Marken präsentieren ihre aktuellen Produkte in ansprechenden Shops, darunter Samsung, Microsoft, Google, Apple, Sony und LG sowie im Bereich Haushaltsgeräte Miele, Haier und Dyson.

Zahlreiche Verbesserungen bringt zudem die Erweiterung unseres Service-Bereiches um IHNEN das Leben leichter zu machen.

Außerdem können Sie jetzt ganz bequem alle Produkte aus den Bereichen Mobilfunk, TV und Elektro-Großgeräte auch direkt in der jeweiligen Abteilung bargeldlos bezahlen und müssen nicht nochmals zur Kasse laufen.

Aber das ist natürlich nicht alles, denn auch unsere sensationellen Neueröffnungs-Schnäppchen werden Sie garantiert umhauen!

So finden Sie uns:

Der MediaMarkt im Einkaufszentrum Höfe am Brühl liegt im Herzen von Leipzig nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und der Fußgängerzone entfernt an der B87 (Goerdelerring).

Egal, ob ein neues Smartphone, ein effizienterer Kühlschrank oder die neue CD Ihres Lieblingsstars: Im MediaMarkt Leipzig Höfe am Brühl finden Sie stets die neuesten Produkte aus der Welt der Technik und werden dazu bestens beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!