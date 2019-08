MediaMarkt feiert seine Neueröffnung in den Höfen am Brühl mit Angeboten zum Umhauen: 10 Tage lang gibt es 10 Topangebote - täglich wechselnd. Am Freitag, den 2. August 2019, wird`s umwerfend sauber und richtig cool! Aber: nur diesen Freitag und nur im MediaMarkt in den Höfen am Brühl in Leipzig.

SIEMENS Kühl- / Gefrierkombination für 555 € statt 649 €

Produktinformationen SIEMENS KG39NVL35 iQ300 Kühl- / Gefrierkombination Produkttyp: Kühl- / Gefrierkombination Abmessungen (B/H/T): 600 mm x 2030 mm x 660 mm No-Frost-System: Ja 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit): Ja Lagerzeit bei Störung: 16 h Innenbeleuchtung: Ja Material der Fachböden: Sicherheitsglas Türanschlag: wechselbar Nutzinhalt gesamt: 366 l Kühlsystem: Multi-Airflow-System Energieeffizienzklasse: A++

SIEMENS Waschmaschine für 555 € statt 589 €

Produktinformationen SIEMENS WM14W5FCB iQ700 Waschmaschine Produkttyp: Waschmaschine, Frontlader Startzeitvorwahl: stufenlos Beladungserkennung: Ja Restzeitanzeige: Ja Überlaufschutz: Ja Sicherheitsmerkmale: Aquastop Schaumerkennung: Ja Mengenautomatik: Ja Füllmenge: 9 kg Kindersicherung: Ja Schallleistung Schleudern: 71 dB (A) Maximale Schleuderdrehzahl: 1.361 U / Min. Abmessungen (B/H/T): 598 mm x 848 mm x 590 mm Energieeffizienzklasse: A+++

SIEMENS Waschmaschine iSensoric für 399 € statt 465 €

Produktinformationen SIEMENS WM14K2ECO iSensoric Waschmaschine Produkttyp: Waschmaschine, Frontlader Startzeitvorwahl: stufenlos Beladungserkennung: Ja Programme: Feinwäsche, Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, Pflegeleicht Plus, Wolle, Handwäsche, Kaltwäsche Restzeitanzeige: Ja Überlaufschutz: Aquasecure Sicherheitsmerkmale: Aquasecure Schaumerkennung: Ja Mengenautomatik: Ja Knitterschutz: Ja Füllmenge: 8 kg Signal bei Programmende: Ja Schallleistung Schleudern: max. 76 dB (A) Maximale Schleuderdrehzahl: 1.369 U / Min. Abmessungen (B/H/T): 598 mm x 848 mm x 590 mm Energieeffizienzklasse: A+++

ACHTUNG: Diese Angebote erhalten Sie nur im MediaMarkt Leipzig, Höfe am Brühl, nicht online!

Vorhang auf für Leipzigs alte und neue Lieblingsadresse für moderne Technik!

Herzlich willkommen im neugestalteten MediaMarkt in den Höfen am Brühl. Freuen Sie sich unter anderem auf die neue Aktionsfläche für E-Scooter, noch mehr Auswahl an Smartphones und Zubehör, eine faszinierende Gaming-Welt, die jedes Zockerherz höher schlagen lassen und brandneu einen von nur elf bundesweiten Nintendo-Markenshops.

Auch andere bedeutende Marken präsentieren ihre aktuellen Produkte in ansprechenden Shops, darunter Samsung, Microsoft, Google, Apple, Sony und LG sowie im Bereich Haushaltsgeräte Miele, Haier und Dyson.

Zahlreiche Verbesserungen bringt zudem die Erweiterung unseres Service-Bereiches um IHNEN das Leben leichter zu machen.

Außerdem können Sie jetzt ganz bequem alle Produkte aus den Bereichen Mobilfunk, TV und Elektro-Großgeräte auch direkt in der jeweiligen Abteilung bargeldlos bezahlen und müssen nicht nochmals zur Kasse laufen.

Aber das ist natürlich nicht alles, denn auch unsere sensationellen Neueröffnungs-Schnäppchen werden Sie garantiert umhauen!

So finden Sie uns:

Der MediaMarkt im Einkaufszentrum Höfe am Brühl liegt im Herzen von Leipzig nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und der Fußgängerzone entfernt an der B87 (Goerdelerring).

Egal, ob ein neues Smartphone, ein effizienterer Kühlschrank oder die neue CD Ihres Lieblingsstars: Im MediaMarkt Leipzig Höfe am Brühl finden Sie stets die neuesten Produkte aus der Welt der Technik und werden dazu bestens beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der MediaMarkt in Leipzig:

MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH Leipzig - Höfe am Brühl

Brühl 1, 04109 Leipzig

Telefon: 0341 - 26 17 8-0

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr