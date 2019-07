MediaMarkt feiert seine Neueröffnung in den Höfen am Brühl mit Angeboten zum Umhauen: 10 Tage lang gibt es 10 Topangebote - täglich wechselnd. Am Montag, den 29. Juli 2019, bieten wir Super-Mobilfunktarifen mit Top-Smartphones zum Sensationspreis!

Diese Mobilfunkangebote könnt ihr absahnen!

Mobilcom Green LTE 2GB+DLS für monatlich 16,98 € plus das SAMSUNG Galaxy S10e für einmalig 1€*

Technische Daten: SAMSUNG Galaxy S10e 128 GB Prism Black Dual SIM Betriebssystem: Android 9 Prozessor: Exynos 9820 Prozessor-Taktfrequenz: 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz Octa-Core Speicherkapazität: 128 GB Kameraauflösung: 12 Megapixel (Weitwinkel), 16 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) Steckplatz für Speicherkarten: Ja Arbeitsspeicher-Größe: 6 GB

Mobilcom Green LTE 8GB+IF500 für monatlich 32,98€ plus das SAMSUNG GALAXY S10+ für einmalig 1€*

Technische Daten: SAMSUNG GALAXY S10+ 128 GB Prism Black Dual SIM Betriebssystem: Android 9 Prozessor: Exynos 9820 Prozessor-Taktfrequenz: 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz Octa-Core Speicherkapazität: 128 GB Kameraauflösung: 16 Megapixel + 12 Megapixel + 12 Megapixel Steckplatz für Speicherkarten: Ja Arbeitsspeicher-Größe: 8 GB

o2 FreeM Boost HW5 für monatlich 39,99€ plus SAMSUNG Galaxy S10 für einmalig 1€ plus AKG Y500 Wireless Kopfhörer*

Technische Daten: SAMSUNG Galaxy S10 128 GB Prism Black Dual SIM Betriebssystem: Android 9 Prozessor: Exynos 9820 Prozessor-Taktfrequenz: 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz Octa-Core Speicherkapazität: 128 GB Kameraauflösung: 16 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 12 Megapixel (Tele) Steckplatz für Speicherkarten: Ja Arbeitsspeicher-Größe: 8 GB

Technische Daten: AKG Y500 Wireless, Over-ear Kopfhörer Bluetooth Schwarz Produkttyp: Kopfhörer Tragevariante Over-ear Signalübertragung kabellos Bluetooth: ja Nennimpedanz: 32 Ohm Empfindlichkeit: 117d Frequenzgang: 16-22000 Hz

Ihr setzt eher auf Prepaid statt auf feste Verträge? Auch da hat der MediaMarkt was für euch:

Huawei Y5 mit Klarmobil PrePaid für 67€*

Technische Daten Betriebssystem: Android 9 + EMUI 9 Prozessor: MT6761 Prozessor-Taktfrequenz: 4x 2 GHz Speicherkapazität: 16 GB Kameraauflösung: 13 Megapixel Steckplatz für Speicherkarten: Ja Arbeitsspeicher-Größe: 2 GB

*Alle genannten Angebote gelten nur bei Abschluss des genannten Mobilfunkangebotes und nur am 29. Juli 2019 im MediaMarkt Höfe am Brühl in Leipzig. Details zu den genannten Mobilfunkangeboten erhalten Sie vor Ort im Markt.





Vorhang auf für Leipzigs alte und neue Lieblingsadresse für moderne Technik!

Herzlich willkommen im neugestalteten MediaMarkt in den Höfen am Brühl. Freuen Sie sich unter anderem auf die neue Aktionsfläche für E-Scooter, noch mehr Auswahl an Smartphones und Zubehör, eine faszinierende Gaming-Welt, die jedes Zockerherz höher schlagen lassen und brandneu einen von nur elf bundesweiten Nintendo-Markenshops.

Auch andere bedeutende Marken präsentieren ihre aktuellen Produkte in ansprechenden Shops, darunter Samsung, Microsoft, Google, Apple, Sony und LG sowie im Bereich Haushaltsgeräte Miele, Haier und Dyson.

Zahlreiche Verbesserungen bringt zudem die Erweiterung unseres Service-Bereiches um IHNEN das Leben leichter zu machen.

Außerdem können Sie jetzt ganz bequem alle Produkte aus den Bereichen Mobilfunk, TV und Elektro-Großgeräte auch direkt in der jeweiligen Abteilung bargeldlos bezahlen und müssen nicht nochmals zur Kasse laufen.

Aber das ist natürlich nicht alles, denn auch unsere sensationellen Neueröffnungs-Schnäppchen werden Sie garantiert umhauen!

So finden Sie uns:

Der MediaMarkt im Einkaufszentrum Höfe am Brühl liegt im Herzen von Leipzig nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und der Fußgängerzone entfernt an der B87 (Goerdelerring).

Egal, ob ein neues Smartphone, ein effizienterer Kühlschrank oder die neue CD Ihres Lieblingsstars: Im MediaMarkt Leipzig Höfe am Brühl finden Sie stets die neuesten Produkte aus der Welt der Technik und werden dazu bestens beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der MediaMarkt in Leipzig:

MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH Leipzig - Höfe am Brühl

Brühl 1, 04109 Leipzig

Telefon: 0341 - 26 17 8-0

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr