Zwei Motive stehen zur Wahl

Erhältlich sind die beiden Fanmotive für Kreditkarten als MasterCard oder Visa Card in den Ausgaben Basis, Standard und Gold. Neukunden und Kunden, deren Kreditkarte abläuft und durch eine neue ersetzt wird, können zwischen zwei Fanmotiven kostenfrei wählen. Für alle anderen Sparkassen-Kunden, die ihre Kreditkarte noch vor dem Laufzeitende wechseln möchten, kostet es 15 Euro.

Auch wer in den Ferien gern Europa bereist, ist mit einer Kreditkarte gut beraten. Mit ihr kann man nicht nur in Geschäften, online und im Urlaub bargeldfrei bezahlen. In der Variante Gold sind sogar Bargeldauszahlungen am Geldautomaten im Ausland kostenlos möglich. Zusätzlich ist ein umfangreicher Reiseversicherungsschutz mit inbegriffen.

Mehr Informationen zur RBL-Kreditkarte der Sparkasse Leipzig gibt es online unter www.sparkasse-leipzig.de.