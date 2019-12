Probelauf: So testet DB Schenker in Leipzig selbstfahrende Roboter

Leipzig

Im Norden Leipzigs warten Kirk, Spock und McCoy auf ihren Einsatz. Ziemlich unspektakulär stehen die drei, die ihren Namen den Helden des Science-Fiction-Klassikers „ Raumschiff Enterprise“ verdanken, in einer der riesigen Hallen von DB Schenker. Um sie herum werden Autoteile in Kisten verpackt, fahren Gabelstapler hin und her.

Plötzlich – wie von außerirdischer Hand dirigiert – setzt sich Spock in Bewegung, quert die Halle und schiebt sich unter einen Transportbehälter voller Verpackungskartons. Selbstständig setzt der flache Roboter zurück und verschwindet samt Fracht im hinteren Teil der Logistik-Halle. Dabei sendet er Töne aus, die stark an die Titelmusik des Serien-Klassikers erinnern. Kurz darauf fahren auch Kirk und McCoy los.

„Kirk, Spock und McCoy sind seit Mitte August bei uns im Einsatz“, sagt Constance Richter. Sie betreut bei dem Logistikdienstleister den Roboter-Einsatz. Die vom kroatischen Start-up Gideon Brothers entwickelten technischen Helfer würden einen guten Job machen. „Ihre Umgebung nehmen sie durch 3D-Kameras wahr, die räumlich sehen können.“ Mithilfe künstlicher Intelligenz erstellten und speicherten sie eine Karte der Umgebung. Mitarbeiter, Gabelstapler oder stationäre Hindernisse könnten sie sicher und selbstständig umfahren.

Bei dem Logistiker fallen laut Richter viele Transporte an, die von solchen selbstfahrenden Maschinen erledigt werden können. In den riesigen Lagerhallen werden Einzelteile eines großen deutschen Autoherstellers verpackt. Und zwar so, dass sie weite Reisen unbeschadet überstehen können. Zielorte sind in Mexiko und China.

Die drei Roboter versorgen die Mitarbeiter an den Packstationen mit Verpackungsmaterial, das sie eigenständig aus dafür vorgesehenen Lagerbereichen holen. Die Transportbehälter stehen leicht erhöht, sodass Kirk und seine Partner sich darunter positionieren, die Fracht anheben und abtransportieren können. Möglich sei der Transport von jeweils bis zu 800 Kilogramm.

Bei DB Schenker in Leipzig absolvierten sie pro Tag im Schnitt 36 Kilometer. Sinkt der Ladestand der Batterien unter 20 Prozent, fahren die Roboter zur Ladestation. Ein einfaches Batteriewechselsystem vermeidet Stillstandszeiten.

Ausfälle gebe es eigentlich so gut wie keine, berichtet Projektleiterin Richter. Sagt´s und prompt bleibt McCoy inmitten der Halle stehen. „Hin und wieder setzt sich Staub auf die Sensoren. Dann unterbrechen die Roboter sofort ihre Fahrt. Das machen sie auch, wenn eine der Paletten beschädigt ist, um keine unsicheren Situationen entstehen zu lassen.“ Nach einem kurzen Wisch mit dem Wedel über das gerade einmal 30 Zentimeter hohe Fahrzeug setzt sich McCoy wieder in Bewegung.

In der Zentrale von DB Schenker in Essen werde jetzt entschieden, ob auch an anderen Standorten des Logistikers solche oder ähnliche Roboter zum Einsatz kommen könnten. „Von mir bekommen die Drei ein klares Go. Da es sich um einen ersten Test handelt, werden uns die drei Kollegen jedoch erst einmal wieder verlassen“, sagt die Projektleiterin. Generell habe man in Leipzig gute Erfahrungen mit den Helfern gemacht. Mit ihnen könnten Routinetätigkeiten im Versandgeschäft automatisiert und beschleunigt werden. „So können sich unsere Mitarbeiter interessanteren und komplexeren Aufgaben widmen.“

Richter sagt das auch vor dem Hintergrund, dass es immer schwerer wird, Personal zu finden. „Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen in der Region Leipzig-Halle. Beschäftigte in der Logistik sind gefragt.“

DB Schenker habe seit Beginn des Engagements in Leipzig im Jahr 2011 die Kapazität ständig erweitert. Aktuell würden in den zwölf Hallen rund 4000 Kubikmeter Waren am Tag umgeschlagen. Das entspricht 70 Versandcontainern. Je nach Auftragslage schwanke die Zahl der Mitarbeiter zwischen 800 und 1100.

Von Andreas Dunte