​Sachsens Wirtschaft fordert Reduzierung des Verwaltungsapparates

Immer mehr Unternehmen in Sachsen finden keinen Nachwuchs mehr. Vor diesem Hintergrund könne es nicht sein, dass der Beamtenapparat im Freistaat weiter wächst. Leipzigs Kammerpräsidenten fordern die Staatsregierung deshalb auf, regulierend einzugreifen.

„Im Handwerk haben wir die Sorge, dass die Lücke zwischen Bewerbern und Lehrstellen größer wird“, sagt der Präsident der Handwerkskammer Leipzig, Matthias Forßbohm. Wirtschaft und Gesellschaft würden aber nicht ohne das Handwerk funktionieren. Ungeachtet dessen werde in Sachsen der Verwaltungsapparat weiter „aufgebläht“, so der Unternehmer. Dank „guter, steuerfinanzierter Rahmenbedingungen“ sei er für viele Nachwuchskräfte attraktiv. Viele Handwerksbetriebe könnten da nicht mithalten.

„Enormer Personalhunger in den Behörden“

Es kommen deutlich weniger Jugendliche von den Schulen, bilanziert auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig. „Neben dem demografischen Wandel macht uns als Kammern die ausufernde Bürokratie Sorgen, denn sie führt zu einem enormen Personalhunger in den Behörden“, sagt IHK-Präsident Kristian Kirpal. „Deshalb fordern wir die Politik auf, steuernd einzugreifen und die Zahl der Beschäftigten in den staatlichen Verwaltungen an die Beschäftigungsquote im Land anzupassen.“ „Weniger Beschäftigte im Freistaat“, ergänzt Forßbohm, „muss auch heißen, weniger Beschäftigte beim Freistaat“.

Nach Angaben der Landesarbeitsagentur gibt es im Freistaat aktuell 1,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Bis 2030 werde sich ihre Zahl um 180.000 verringern. Bereits heute habe Sachsen mit rund 44.000 unbesetzten Stellen einen Rekordhöchststand.

Jetzige Regelung schadet Gastronomen enorm

Im Doppelinterview mit der LVZ gehen die beiden Kammerpräsidenten zudem auf die Corona-Notverordnung ein und kritisieren, dass die Kammern vor dem Inkrafttreten nicht gehört wurden. „Die Art und Weise, wie die sächsische Regierung, mit den Kammern umgeht, ist nicht vertrauensbildend“, so Kirpal. „Hätte man uns angehört, hätten wir unsere Bedenken sachlich und rechtzeitig vorgetragen. Friseure offen, Kosmetiker zu – dagegen hätten wir uns ausgesprochen. Die Kosmetiker setzen die Hygienemaßnahmen genau so konsequent um wie die Friseure.“

Auch beim Thema Gastronomie hätten die Kammern von der jetzigen Regelung abgeraten. Durch die Schließung der Einrichtungen bereits ab 20 Uhr gingen den meisten Gastronomen Umsätze in Höhe von 80 bis 90 Prozent verloren. Um überhaupt Hilfen zu erhalten, müssten sie ihre Einrichtungen offen halten, obwohl keine Gäste da sind, was zu noch mehr Verlusten führt.

Zu Verunsicherung und großer Empörung bei den Mitgliedsbetrieben, so berichten die Kammerpräsidenten, habe die FFP2-Maskenpflicht in Betrieben geführt. Vor allem, dass dies zwei Tage vor Heiligabend beschlossen worden sei. Forßbohm: „Das kann sich nur jemand ausdenken, der nicht weiß, wie unser Land funktioniert.“

Von Andreas Dunte