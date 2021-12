Markranstädt

Im Büro von Holger Födisch steht die vergoldete Bronzefigur „Die Träumende“. 2019 hat sie der Leipziger erhalten, weil er aus dem von der Treuhand übernommenen VEB Entstaubungstechnik in Markranstädt einen Vorzeigebetrieb gemacht hat. Mit der Auszeichnung zum damaligen sächsischen Unternehmer des Jahres wurde der Firmenlenker für seine Visionen gelobt – und dafür, dass er das Unternehmen auf Wachstumskurs hält.

Diesen Weg verfolgt der Firmenlenker konsequent weiter. Jüngster Streich ist die Übernahme der Testa GmbH aus München, einen Hersteller von Messgeräten zur Kohlenwasserstoffbestimmung. „Zwischen beiden Unternehmen besteht seit einigen Jahren eine fortwährende und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung“, sagt Unternehmenssprecherin Anja Hebner. Die Übernahme erfolge im Zuge einer Nachfolgeregelung, wobei der Münchner Firmenchef Bernhard Ulrich für eine Übergangszeit weiter an Bord bleibe.

Breiter aufgestellt im Bereich der Prozessmesstechnik

Mit dem Erwerb von Testa erweitern die Markranstädter ihr bestehendes Produktportfolio um Flammenionisationsdetektoren. Sie werden bei der Emissionsmessung in Verbrennungsanlagen beispielsweise in der Öl- und Gasindustrie sowie der chemischen Industrie benötigt.

Die Markranstädter selbst entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit Messgeräte zur Überwachung von Staub- und Schadstoffemissionen aus industriellen Anlagen sowie zur Prozesskontrolle. Zum Einsatz kommen sie auch bei der Überwachung des Straßenverkehrs. Ferner werden Gasanalysegeräte für die Industrie gefertigt. Mit der Übernahme verfolge man konsequent die Ausrichtung auf die Bereiche Umweltmess- und Automatisierungstechnik, heißt es. Und rechne sich neue Absatzchancen im Bereich der Prozessmessung aus.

Zum Kaufpreis macht Firmengründer und Vorstandschef Holger Födisch keine Angaben. Die Manufaktur in München wolle er nicht nur erhalten, sondern ausbauen. Am bayerischen Sitz zählt das Unternehmen aktuell 15 Mitarbeiter, weitere Arbeitsplätze sollen hinzukommen.

Markranstädter wollen Umsatz im Testa-Geräte steigern

Nach der Integration in die Födisch Gruppe erfolge in München weiterhin der Service von FID-Geräten. In den Betrieben, wo die Geräte eingesetzt werden, übernehmen das künftig Servicetechniker aus Markranstädt. „Es ist denkbar, dass es für die Geräte der Testa eine Vorfertigung in Markranstädt geben wird“, so Sprecherin Hebner. Dank des internationalen Vertriebsnetzwerkes der Sachsen mit vier Vertriebs- und Serviceniederlassungen in ganz Deutschland wolle man den Umsatz mit Testa-Geräten wesentlich steigern. Aktuell liege der bei rund drei Millionen Euro.

Die Dr. Födisch Umweltmesstechnik hat 111 Mitarbeiter, davon 92 in Markranstädt. Der Jahresumsatz für 2021 wird nach eigenen Angaben 25,7 Millionen Euro betragen. Die Gruppe mit Töchtern in Deutschland und China hat rund 200 Beschäftigte und schließt das aktuelle Geschäftsjahr voraussichtlich mit einem Umsatz von rund 40 Millionen Euro ab.

Wachstum durch weitere Übernahmen

Bei der Übernahme von Testa soll es laut Firmenchef Födisch nicht bleiben, weitere Zukäufe seien geplant. Ziel sei eine Verdoppelung des Jahresumsatzes in den nächsten fünf Jahren.

Zeichnung Kohlebunker. So stellt sich der Architekt den Umbau auf dem Gelände in Markranstädt vor. Quelle: Hanspeter Heinze

Aus diesem Grund baue man auch den Hauptsitz in Markranstädt weiter aus. In den 1930er-Jahren war hier eine Schwelerei errichtet worden, um aus Braunkohle Flugbenzin zu machen. Heute dominieren Solarpanels neben und auf den Gebäuden das Bild.

Derzeit werde der Kohlebunker auf dem weiträumigen Areal der Firma vor den Toren Leipzigs komplett umgebaut und erweitert. Aus dem einstigen Lager, das die Schwelerei am Standort mit Braunkohle versorgte, soll ein Technologie- und Energiezentrum werden. „Wir wollen so viel Historie wie möglich erhalten und zugleich dem 75 Meter langen Bau eine futuristische Krone aufsetzen“, beschreibt Födisch das Vorhaben.

Neben dem Kohlebunker entsteht zudem eine neue Fertigungshalle. Kosten: rund sechs Millionen Euro. Noch einmal acht bis zehn Millionen Euro sind für Sanierung und Umbau des Bunkers vorgesehen.

Von Andreas Dunte