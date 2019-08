In der Zuckertüte sollten Schulanfänger am besten Utensilien finden, die sie in der Schule brauchen. Der erste Federhalter und ein Zirkel bieten sich da genauso an wie Turnkleidung und Turnbeutel.

Zum Schreiben und Malen braucht jedes Schulkind eine Federtasche mit gutem Radierer und Anspitzer. Auch Bunt- und Bleistifte sind sinnvolle Geschenke in der Schultüte. Denn davon brauchen die Erstklässler einige allein für die ersten Schreibversuche!

Für die Pausen ist eine Brotdose unablässig. Praktisch und platzsparend sind Behälter, die Trennfächer haben, so dass man sowohl Obst als auch das Schulbrot in einer Dose mitgeben kann. Dazu gehört auch eine auslaufsichere Trinkflasche.

Aufgefüllt werden kann die Schultüte am Ende noch mit Süßigkeiten und kleineren Knabbereien.

Das kostet die Einschulung

Quelle: Sparkasse

Geld schenken zur Einschulung

Oma, Opa, aber auch die Pateneltern oder andere Verwandte schenken neben Schulmaterialien gerne Geld zum Schulanfang. Doch wohin mit den Scheinen? Die Einschulung ist ein guter Anlass, für das Kind oder Enkelkind ein eigenes Girokonto zu eröffnen.

Mit dem kostenlosen GiroFlex-Konto der Sparkasse Leipzig können Abc-Schützen das „Einmaleins“ im Umgang mit Geld ganz einfach erlernen. Das Konto passt sich nicht nur dem Alter und den wachsenden Bedürfnissen des Kindes an. Bis zum Alter von 26 Jahren sind Kontoführung und alle Buchungen kostenfrei, Guthaben bis 1.000 Euro werden verzinst.

Auch toll am kostenlosen GiroFlex-Konto der Sparkasse Leipzig: Bei der Kontoeröffnung gibt es 25 Euro Startguthaben geschenkt oder ein kostenfreies Jahr in Bullis Bande, dem Kids-Club von RB Leipzig.

Mehr Informationen zum GiroFlex-Konto der Sparkasse Leipzig finden Sie im Internet unter www.sparkasse-leipzig.de, eröffnen können Sie das Konto für Ihr Kind in einer der Sparkassen-Filialen.