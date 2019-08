Leipzig

Mit ABO Flex erhalten Sie ausgewählte Tickets zum halben Preis und sparen bei Abschluss bis 31. August 2019 auch noch sechs Monate die Grundgebühr. Macht insgesamt 41,40 Euro, die dem Abonnenten gutgeschrieben werden.

Kein Kleingeld zur Hand, das Fahrrad nicht dabei, es regnet gerade und die Straßenbahn ist schon in Sichtweite? Für Gelegenheitsfahrer und Situationen dieser Art haben die Leipziger Verkehrsbetriebe mit ABO Flex das passende Angebot.

Welche Vorteile bringt ABO Flex?

Mit ABO Flex erhalten Sie auf Einzelfahrt, Kurzstrecke und Extrakarte in der Zone Leipzig (110) mindestens 50 Prozent Rabatt. So kostet die Einzelfahrt mit ABO Flex 1,30 Euro und damit 1,40 Euro weniger. Die lästige Kleingeldsuche hat sich auch erledigt. ABO Flex ermöglicht bargeldlose Zahlung bis zum Tageskartensortiment. Mit einer personengebundenen Chipkarte lassen sich Tickets bequem am Automaten und natürlich auch in den bekannten Servicestellen bezahlen. Noch einfacher geht es online mit unseren Apps Leipzig mobil oder easy.GO.

All diese Leistungen sind im Normalfall für 6,90 Euro Grundgebühr im Monat zu haben. Die Abbuchung erfolgt bei monatlicher Abrechnung per Lastschrifteinzug. Und nicht zu vergessen: Als ABO-Kunde der Leipziger Verkehrsbetriebe profitieren Sie außerdem von den vielfältigen Angeboten der Leipziger Vorteilswelt.

Wie war das noch mal mit der Sommeraktion?

Alle Neukunden, die bis 31. August 2019 einen ABO Flex-Vertrag abschließen, erhalten ein halbes Jahr die Grundgebühr von 6,90 Euro monatlich als Guthaben zurück. Die Summe wird Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben – das entspricht zum Beispiel 31 rabattierten Einzelfahrten. Komfortabel ist auch die geringe Mindestlaufzeit von gerade einmal sechs Monaten. Danach könnten Sie ganz entspannt monatlich kündigen. Das wird aber sicher nicht nötig sein. Wenn Sie erst einmal ABO Flex-Vorteile kennengelernt haben, wollen Sie bestimmt auch weiterhin flexibel mit Straßenbahn, Bus oder S-Bahn unterwegs sein.

Und wo gibt es das ABO Flex?

Im Service-Zentrum in der Markgrafenstraße und im Mobilitätszentrum am Hauptbahnhof. Es kann aber auch ganz bequem online unter www.L.de/sommeraktion abgeschlossen werden. Eine tolle Gelegenheit für Gelegenheitsfahrer.

Von PR/LMG