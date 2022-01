Leipzig

Trotz Corona zeigt sich Leipzigs Arbeitsmarkt äußerst robust. Die weitreichenden Einschränkungen, um Infektionen gering zu halten, haben dem Beschäftigungsaufbau in Leipzig nichts anhaben können. In den vergangenen Monaten ist nach Angaben der Arbeitsagentur die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten leicht auf 279.330 gestiegen. Ein Plus von 5311 gegenüber 2020.

Jung erwartet weiteren Beschäftigungsaufbau

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wertete das als ein gutes Zeichen. Erwartet habe er das nicht. Jung führt die Entwicklung auch auf die Zuwanderung zurück. Aktuell gebe es 609.869 Einwohner – ein Plus von 4462 in einem Jahr. Fast genau so viele wie der Zuwachs bei den Beschäftigten.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt habe allerhand zu tun, so Jung. Zahlreiche Firmen würden sich ansiedeln wollen, andere wollten ihr Geschäft erweitern und suchten neue Fachkräfte. Sein Blick in die Glaskugel fällt entsprechend positiv aus: Auch im Jahr 2022 werde der Beschäftigungsaufbau in Leipzig weitergehen, sagte er.

Nach Angaben von Arbeitsagenturchef Steffen Leonhardi hat es in fast allen Branchen einen Jobaufbau gegeben, nicht nur im starken Dienstleistungssektor. Auch im Gesundheitswesen, Handel, Informationstechnik (IT), der Automobilindustrie und im Immobiliengewerbe ging es bergauf. In diesen Bereichen würden aktuell auch die meisten offenen Stellen angeboten.

Arbeitslosigkeit auf geringem Niveau

Trotz der Krise ist im Vorjahr auch die Arbeitslosigkeit zurückgegangen – und zwar um 2,1 Prozent auf im Schnitt 23 339 erwerbslos gemeldete Leipziger. Im Dezember lag die Arbeitslosenquote bei 6,1 Prozent, „nur knapp über dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung im Dezember 2019“, so Leonhardi. Als erfreulich wertete er es auch, dass die Jugendarbeitslosigkeit (1597) auf niedrigem Niveau ist.

Große Schwierigkeiten haben der Einzelhandel sowie das Gastronomie- und Hotelgewerbe, sagte der Agenturchef. Allein in diesem Bereich gab es im Vorjahr 11.127 Kurzarbeiter. Ohne Kurzarbeitergeld sähe es in diesen Branche weit schlimmer aus.

Noch immer sind 23 Prozent aller Leipziger mit Migrationshintergrund arbeitslos gemeldet. Aber auch hier gibt es laut den Worten von OBM Jung eine positive Entwicklung. Denn in den vergangenen zehn Jahren haben viele von ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen. Ihr Anteil an den Beschäftigten in Leipzig beträgt heute 7,7 Prozent. Das sei eine Vervierfachung gegenüber 2012.

Von Andreas Dunte