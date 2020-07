Leipzig

Plagwitz kann bunt. Leipziger Street-Art-Fans wissen das längst. Jetzt sollen es auch Interessenten außerhalb der Szene erfahren. 20 Kunstwerke lassen sich mit Hilfe eines Tour-Angebots in Form einer handlichen Karte im Mini-Format im Stadtteil entdecken. Zu sehen gibt es neben großflächigen Wandbildern auch bemalte Schallplatten, düstere „Stencils“ (Schablonengraffiti) oder farbenfrohe Installationen. Ob alleine oder mit einer Führung: Sechs Kilometer müssen Kunst-Fans von der Plagwitzer Freiluftgalerie entlang des Westwerks und der Spinnerei zurücklegen, um alle Motive kennenzulernen.

Kunst im urbanen Raum

Als Street-Art gilt jegliche nichtkommerzielle Form von visueller Kunst im öffentlichen Raum. Dabei können verschiedene Materialien und Techniken zum Einsatz kommen. Obwohl sich Street-Art als Kunstform in Leipzig etabliert hat, werden viele Werke noch illegal gemalt, gesprayt oder geklebt. Im Unterschied zu anderen Kunstformen nimmt die Vergänglichkeit der Werke zudem einen wichtige Rolle für die Street-Art ein: Was gestern noch da war, kann am nächsten Tag bereits durch andere Motive verdeckt oder gänzlich entfernt worden sein.

Anzeige

Aktion für Leipziger und Touristen

Ins Leben gerufen wurde die Street-Art-Tour aber nicht etwa von Leipziger Künstlern, sondern vom Einkaufszentrum Petersbogen und dem City Leipzig Marketing. Im Petersbogen selbst müssen die Besucher nur den Kopf heben, um auf großen Bannern bereits verschiedene legal und illegal angebrachte Street-Art-Werke der Tour zu sehen. „Die Ausstellung ist nur der Auftakt des Projekts“, sagt Petersbogen-Manager Norbert Reckebeil. „Es ist auch denkbar, dass das Street-Art-Thema auf andere Stadtteile ausgeweitet wird.“ Die Idee des Einkaufszentrums und des Stadtmarketings: Einheimische und Touristen neugierig machen und eine Brücke schlagen zwischen der City und anderen Stadtteilen. In Zukunft seien auch Aktionen mit Street-Art-Künstlern denkbar, die vor Besuchern ein Kunstwerk schaffen, so Reckebeil.

Weitere LVZ+ Artikel

www.petersbogen-leipzig.de

Von liko