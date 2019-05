Leipzig

Schon um 19.12 Uhr legten die Statistiker des Neuen Rathauses am Abend ihr erstes vorläufiges Wahlergebnis in der Stadt Leipzig für die Europawahl vor; um 20.40 Uhr waren dann 519 von 539 Wahlbezirken ausgezählt. Spätestens da stand fest, dass sich die Grünen in der Gunst der Leipziger ganz nach vorn geschoben haben: Mit 20,1 Prozent der Stimmen gelang ihnen ein deutlicher Stimmenzuwachs – im Jahr 2014 hatte die Partei 12,4 Prozent der Wähler von sich überzeugen können. Die 2014 führende CDU kam dagegen diesmal mit 16,1 Prozent der Stimmen auf Platz 2 – 2014 kamen die Christdemokraten in Leipzig noch auf 23,7 Prozent.

AfD verbessert sich deutlich

Die Alternative für Deutschland (AfD) konnte ihren Stimmenanteil von einst 8,4 Prozent auf 15,6 Prozent verbessern und dadurch Platz 3 erkämpfen. Ihr Zuwachs lag bei 7,2 Prozentpunkten. Erhebliche Verluste erlitten in Leipzig die Linken: Sie kamen nur noch auf 15 Prozent, was einem Verlust von 6,1 Prozentpunkten entspricht. In der Gunst der Leipziger rangieren sie danach bei Europa-Themen nur noch auf Platz 4. Regelrecht abgestraft wurde bei der Europawahl die SPD von Leipzigs Wählern. Sie kam nur noch auf 10,7 Prozent, was einem Stimmenverlust von 10,3 Prozentpunkten entspricht – also fast einer Halbierung. Vor fünf Jahren lag das Wahlergebnis der Sozialdemokraten in Leipzig noch bei 21,0 Prozent und die Partei rangierte damit auf Platz 3, jetzt ist es Platz 5.

Viele sonstige Stimmen

Von den kleinen Parteien schaffte die FDP mit 4,2 Prozent noch das beste Ergebnis. Es entspricht einem Zugewinn von zwei Prozentpunkten gegenüber 2014. Den Liberalen folgen die Freien Wähler mit 1,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Piratenpartei kam nur noch auf 0,8 Prozent der Stimmen – vor fünf Jahren waren es noch 2,2 Prozent. Die NPD ging mit einem Stimmenanteil von 0,3 Prozent durchs Ziel. Überraschend hoch war der Anteil der „Sonstigen Stimmen“, die auf eine Vielzahl von Kleinparteien verstreut sind.

Bleibt Krehl die einzige Leipziger Stimme?

Trotz des desaströsen SPD-Ergebnisses wird die langjährige Leipziger SPD-Europaabgeordnete Constanze Krehl höchstwahrscheinlich wieder in das Europaparlament einziehen. Denn ihre Partei hat sie auf Platz 11 der Bundesliste gesetzt – damit wäre sie bei den aktuellen Ergebnissen wieder in Brüssel. Die heute 62-Jährige arbeitet dort bereits seit 1994. „Wir haben einen sehr guten Wahlkampf geführt, aber offenbar konnten wir unsere Themen nicht genug vermitteln“, erklärte sie am Abend. Ob es der bisherige CDU-Europageordnete Hermann Winkler noch einmal nach Brüssel schafft, ist noch offen. Sollte dem Christdemokraten der Wiedereinzug nicht gelingen, wäre Krehl die einzige Leipziger Stimme im EU-Parlament. Die Grünen haben keinen Kandidaten aus Leipzig aufgestellt. Sie setzen auf die sächsische Spitzenkandidatin Anna Cavazzini, deren Einzug ebenfalls noch offen ist. Die Leipziger AfD hat auf den sächsische AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah gesetzt, der aus Dresden stammt und nach Brüssel gehen wird.

Von Andreas Tappert