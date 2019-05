Leipzig

Aus Protest gegen die Klimapolitik haben sich fünf Jugendliche an das Neue Rathaus in Leipzig gekettet. Symbolisch um fünf nach zwölf klickten am Samstagmittag die Schlösser. Minderjährige müssten den Kopf hinhalten für die Entscheidungen einer überalterten Gesellschaft, heißt es in einer Erklärung der Protestierenden. Denn die unter 18-Jährigen dürfen am Sonntag zur Europawahl nicht ihre Stimme abgeben und so über die Politik mitentscheiden.

Die Schlüssel haben die Jugendlichen im Vorfeld an verschiedene Parteien übergeben. Bitte befreit uns und hört unsere Stimme“, so der Aufruf. Nach gut zwei Stunden waren drei Fraktionen – Grüne, Linke und SPD – dem Aufruf gefolgt, zwei Teenager mussten zunächst weiter ausharren.

Hinter der Aktion steckt die Gruppe Extinction Rebellion Youth Germany. Die weltweit agierenden Klimaschützer hatten in der Vergangenheit bereits mit anderen Performances in Leipzig für einen Wandel der Klimapolitik demonstriert.

Von jhz