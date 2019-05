Leipzig

Die Initiative „Pulse of Europe“ lädt zu einer Kundgebung ein – am heutigen Sonnabend, 25. Mai, ab 14 Uhr, auf dem Nikolaikirchhof. Die Bewegung will dem europäischen Gedanken am Vorabend der Wahl zum EU-Parlament ein Gesicht geben.

Gleich mehrere Gesichter zeigen in der aktuellen LVZ-Reportage aus Leipzig Flagge für Europa. Neben Wortbeiträgen gibt es ein Europa-Quiz, zum Schluss wird die Europahymne erklingen. Mehr unter www.pulseofeurope.eu/leipzig.

Zur Galerie Die 15 Protagonisten der Europa-Tour im Porträit.

Von lvz