Kamenz

Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks hat ein Bündnis mit der AfD nach der Landtagswahl am 1. September kategorisch ausgeschlossen. „Die AfD ist für die sächsische Union kein Partner und wird es auch nicht sein“, sagte er am Montag in Dresden bei einer ersten Wahlanalyse.

Die Partei hätte sich in den letzten Monaten derart oft gehäutet und derart oft ihr wahres Gesicht gezeigt. „Der Hauptgegner bei dieser Landtagswahl wird die AfD sein“, sagte er. Es werde darum gehen, diejenigen zu mobilisieren, die es „gut meinen mit diesem Land“.

Dierks räumte Fehler der CDU in der Vergangenheit ein. Es sei schwer, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die AfD war bei der Europawahl in Sachsen stärkste Kraft geworden und hatte die CDU hinter sich gelassen.

Von Jörg Schurig