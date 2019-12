Leipzig

Von Jahr zu Jahr gerät dasprivate Feuerwerk mehr in die Kritik. Auch in Leipzig zeigen sich erste Auswirkungen: Einige Supermarkt-Ketten haben in diesem Jahr darauf verzichtet, Raketen und Feuerwerk zu verkaufen. Die Leipziger Grünen sehen diese Silvestertradition kritisch: „Traditionell sollten so die bösen Geister vertrieben werden. Inzwischen ist das Feuerwerk selbst zu einem bösen Geist geworden: für viele Menschen, besonders für Babys und Kleinkinder, Alte und Kranke. Auch für die Tiere in der Stadt, nicht nur für die Wildtiere, ist Silvester ein Albtraum“, so die Sprecherin Ulrike Böhm in einer Pressemitteilung.

Bei einer Umfrage am Leipziger Marktplatz scheinen viele Leipziger diese Meinung zu teilen. Zwar sind sich fast alle einig, dass Feuerwerk zum Jahresende dazu gehört und am Himmel auch schön aussieht. Doch viele würden sich wünschen, dass es etwas eingeschränkt wird und vor allem der Gebrauch von Böllern reguliert wird.

Das wünscht sich auch Katharina Krefft, die derzeit für die Grünen für das Amt der Oberbürgermeisterin kandidiert. Sie verspricht, sollte sie gewählt werden, in der Stadt böllerfreie Zonen einzurichten. So soll das Feuerwerk mehr in den Händen von professionellen Feuerwerkern zurückkehren und Verletzungen durch unfachmännischen Gebrauch von Raketen vermieden werden.

Von tsa