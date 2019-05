Leipzig

Grünen-Politikern Franziska Schubert verabschiedet sich aus dem Rennen um das Oberbürgermeisteramt in Görlitz. Wie Schubert am Freitag mitteilte, werde sie zum zweiten Wahlgang am 16. Juni nicht noch einmal antreten. Die 37-Jährige sprach von konstruktiven Gesprächen mit Octavian Ursu (CDU), mit dem sie sich am Wahlabend noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz geliefert hatte. Weil in der Zwischenzeit auch die Viertplatzierte Jana Lübeck (Linke) ihren Verzicht auf die nächste Runde erklärt hat, ist Ursu nun der einzig verbliebene Gegenkandidat zum bisherigen Wahlgewinner Sebastian Wippel (AfD).

Die gebürtige Löbauerin Schubert war am vergangenen Sonntag als gemeinsame Kandidatin der Grünen und zweier Bürgerinitiativen zur Görlitzer OBM-Wahl angetreten und kam nach einem spannenden Wahlabend letztlich knapp hinter Ursu als Dritte ins Ziel. Am Freitag bedankte sie sich bei all ihren Unterstützern und versprach, sich auch künftig noch für Görlitz einsetzen zu wollen. Dennoch habe sie in der Zwischenzeit auch das Gespräch mit dem Unionskandidaten gesucht. „Die Konfrontation ist nicht das, was sich die meisten Menschen wünschen. Politik heißt, Kompromisse zu finden. Es kostet mehr Kraft, Schritte aufeinander zuzugehen als auf seinem Standpunkt zu beharren“, so Schubert.

Schnittmengen mit CDU-Kandidat

Die Grünen-Politikern berichtete auch von thematischen Schnittmengen mit Octavian Ursu: „Ich habe das, was meinem Bündnis wichtig war, in die Gespräche hineingetragen. Wir waren uns einig, dass wir gute Dinge, die der Stadt und ihrer Entwicklung dienen, umsetzen werden“, sagte Schubert. Sie spüre, dass die Stadt angespannt sei und wolle ihren Beitrag dazu leisten, dass wieder konstruktiv gearbeitet werde. „Ich halte Wort, dass ich meine Verantwortung ernst nehme. Ich werde weiter voller Zuversicht für diese Stadt arbeiten und die Menschen können weiter auf mich zählen.“

Bei der ersten Runde der Görlitzer OBM-Wahl am 27. Mai konnte der AfD-Kandidat Sebastian Wippel als Sieger 36,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Weil ihm jedoch die absolute Mehrheit misslang, wurde ein erneuter Wahlgang angesetzt. Der Zweitplatzierte Octavian Ursu erhielt 30,3 Prozent der Wählergunst, gefolgt von der Grünen Franziska Schubert mit 27,9 Prozent und Jana Lübeck (Linke) mit 5,5 Prozent. Die Bürgermeisterwahl im Dreiländereck stand in besonderem Fokus der bundesweiten Öffentlichkeit, weil mit Wippel erstmals einem Rechtspopulisten gute Chancen eingeräumt wurden, ein Oberbürgermeisteramt in Deutschland übernehmen zu können.

Von Matthias Puppe