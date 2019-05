Kommunalwahl Enkel des Fotografen sieht Urheberrechtsverletzung - Harsche Kritik an Leipziger AfD-Werbung mit Bild der Friedlichen Revolution Wie angekündigt, nutzt die sächsische AfD in ihrer Wahlwerbung auch den Bezug zur Friedlichen Revolution im Herbst 1989. Ein Plakat in Leipzig bringt nun nicht nur die Familie eines Fotografen, sondern auch Bürgerrechtler Tobias Hollitzer und CDU-Stadtrat Ansbert Maciejewski in Rage.

Blick auf die Montagsdemonstration am 16. Oktober 1989 auf dem damaligen Karl-Marx-Platz in Leipzig. Das Foto steht in dieser Form im Wikipedia-Beitrag über die Montagsdemos 1989/1990 in der DDR und ist mit Creative Commons Lizenz verwertbar. Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-1990-0922-002 / Friedrich Gahlbeck / CC-BY-SA 3.0