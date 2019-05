Taucha

Auf ihrer Wahlkampf- und Informations-Tour durch den Landkreis Nordsachsen machte Katrin Göring-Eckardt am Dienstagabend auch in Taucha Station. Die Chefin der Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion beantwortete auf dem Rittergutsschloss vor gut 40 Zuhörern im Beisein zahlreicher Kandidaten Fragen aus dem Publikum und berichtete zuvor von ihren Tageserlebnissen bei der Fahrt durch Nordsachsen. Die 53-Jährige lobte dabei Initiativen unterschiedlicher Akteure vor Ort, die sich in ländlichen Regionen für lebendige Dorfgemeinschaften einsetzen. Die Politikerin appellierte zudem, am Sonntag zur Wahl zu gehen.

Von Olaf Barth