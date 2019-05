Im Wahllokal an der Petrischule im Zentrum-Süd läuft die Auszählung der Stimmzettel auf Hochtouren. Lautes Rascheln der Wahlzettel und Taschenrechnergeklapper dringt aus den verschiedenen Räumen, die Mitarbeiter sind hochkonzentriert. Insgesamt 5000 Wahlhelfer – so viele wie noch nie – sind heute in Leipzig im Einsatz. Für das effiziente Auszählen bilden sie zwei Stapel der aufgeklappten Zettel: Europawahl, daneben Kommunalwahl.