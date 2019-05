Leipzig

Parallel zu den Europa- und Kommunalwahlen sowie zur Bürgerschaftswahl in Bremen wurden am Sonntag vielerorts auch Bürgermeisterposten neu besetzt. Aufgrund des Vorrangs der EU-Ergebnisse blieb der Ausgang der spannenden Rennen auch bis zu unserem Redaktionsschluss noch offen. Klar war aber schon: Größte mediale Aufmerksamkeit erhielten die Auszählungen im sächsischen Görlitz und in Rostock ( Mecklenburg-Vorpommern).

Im sächsischen Dreiländereck in Görlitz räumten die Prognosen dem AfD-Politiker Sebastian Wippel mindestens gute Chancen ein, als erster Rechtspopulist ein Oberbürgermeisteramt in Deutschland übernehmen zu können. Wippel, bisher hauptberuflich Polizeioberkommissar, gab sich im Wahlkampf betont europäisch und erklärte Görlitz zum Tor in Richtung Osteuropa. „Die Grenzlage ist mehr Chance als Bürde“, sagte er.

Görlitz gilt spätestens seit der Bundestagswahl 2017 als Hochburg der AfD. Damals scheiterte der heutige sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) überraschend in seiner Heimatstadt an der AfD, musste sich dem Rechtspopulisten Tino Chrupalla geschlagen geben. Wippel gilt nun auch als Wunschkandidat von Chrupalla.

Dessen härtester Konkurrent ist CDU-Bewerber Octavian Ursu. Der frühere Dozent für Kirchenmusik holte 2014 bei den Landtagswahlen das Mandat für Görlitz. Nun will er zurück in die Neiße-Stadt. Stephan Meyer, Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, sprach von einer „Richtungswahl für ganz Deutschland“. Es gehe darum, ob Görlitz weiter von „proeuropäischen Menschen“ gestaltet werde oder ein „antieuropäisches Signal“ aussende. In den ersten Auszählungen am Sonntag deutete sich eine Tendenz zugunsten von AfD-Mann Wippel an.

Däne will Novum in Rostock

400 Kilometer weiter nördlich in Rostock ging am Sonntag unter anderem der parteilose Claus Ruhe Madsen aussichtsreich ins Rennen. Der seit 26 Jahren in der Hansestadt lebende Madsen ist Chef einer regionalen Möbelkette, war zuvor auch IHK-Präsident in der Hansestadt und wurde von CDU und FDP unterstützt.

Als viel beachtetes Alleinstellungsmerkmal gilt vor allem seine Staatsbürgerschaft: Der in Kopenhagen geborene Madsen hat keinen deutschen Pass. Als Däne wollte er am Sonntag der erste ausländische Verwaltungschef einer deutschen Großstadt werden. Als härteste Konkurrenten stellten sich ihm der frühere Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) und Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD).

Nach Auszählung von etwa einem Drittel der Wahlbezirke am Sonntagabend lag Claus Ruhe Madsen in der Wählergunst klar vorn.

Neben den Bürgern in Görlitz waren am Sonntag in Sachsen auch die Wähler in weiteren zwölf Kommunen aufgerufen, sich für neue hauptamtliche Stadtoberhäupter zu entscheiden – darunter in Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis), in Dippoldiswalde (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge), Döbeln ( Mittelsachsen), Rodewisch (Vogtlandkreis) und in Werdau ( Landkreis Zwickau).

Offenes Amt in Aue-Bad Schlema

Die Stadt Aue-Bad Schlema existiert als Zusammenschluss zweier vorher eigenständiger Gemeinden erst seit Jahresanfang. Seither fehlt ein Oberbürgermeister, die notwendigen Geschäfte werden vom sogenannten Amtsverweser geleitet: Steffen Möckel. Als einer der aussichtsreichen Kandidaten auf den Chefposten galt am Sonntag Franz Heinrich Kohl ( CDU) – der bis zum Januar noch Bürgermeister von Aue war. Als Gegenkandidat trat unter anderem NPD-Politiker Stefan Hartung in Erscheinung.

In Dippoldiswalde war der bisher amtierende Jens Peter (parteilos) im November aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. CDU-Kandidatin Kerstin Körner will ihm in „Dipps“ auf den Posten folgen.

In Sachsen-Anhalt stand am Sonntag in Zerbst auch eine Bürgermeisterwahl an. In Thüringen wurden vor allem für Gemeinden, die 2018 neu gegliedert worden waren, neue Führungspersonen gesucht: darunter in Bad Liebenstein (Wartburgkreis und Königsee ( Saalfeld-Rudolstadt).

Von Matthias Puppe