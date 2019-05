Leipzig

Am Sonntagmorgen um acht Uhr hat in Leipzig die Stimmabgabe für die Kommunal- und die Europawahl begonnen. Vor einigen der mehr als 400 Wahllokalen in der Stadt gab es in den Morgenstunden bereits kurze Schlangen. Ersten Prognosen der Stadt nach war die Wahlbeteiligung bis zum Mittag mit 31,7 Prozent höher als noch 2014.

Vor fünf Jahren hatten in Leipzig zuletzt Stadtrats- und Europawahlen stattgefunden, damals gaben insgesamt 42,6 Prozent ihre Stimme ab. Um zwölf Uhr hatte die Wahlbeteiligung damals bei 21,7 Prozent gelegen – zehn Prozent niedriger also als in diesem Jahr.

Lange Schlangen in der Leipziger Innenstadt

Lange Schlangen bildeten sich auch vor dem Merkurhaus in der Innenstadt, wo sich das rumänische Honorarkonsulat für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen befindet. Rumänische Staatsbürger können dort ihre Stimme für die Europawahl abgeben. Zeitgleich führt Rumänien außerdem eine Volksabstimmung zur umstrittenen Justizreform durch.

Lange Schlangen vor dem Merkurhaus in Leipzig: Rumänen können dort ihre Stimme für die Europawahl abgeben. Quelle: André Kempner

Die wahlberechtigten Leipziger sind aufgerufen, neben dem Europäischen Parlament auch einen neuen Stadtrat zu wählen. Rund 470.000 Wahlbenachrichtigungen hatte die Stadt im Vorfeld verschickt. Auch der Andrang zur Briefwahl war in diesem Jahr hoch. 75.000 Wahlscheine seien für Briefwähler ausgestellt worden, hieß es.

In ganz Sachsen können etwa 3,3 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimmen abgeben. Laut Landeswahlleitung hatte es dabei am Morgen keine Probleme geben.

Von jhz