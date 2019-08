Wahlkampf in Colditz - 62-jähriger Direktkandidat will mit Rap-Video in den Landtag

Wahlplakate, Foren und Flyer – Kandidat Matthias Schmiedel ist das nicht genug. Um in den Landtag einzuziehen, setzt er auf eine außergewöhnliche Aktion. Er schrieb einen Rap-Song, ließ ein Video drehen und lud es im Internet hoch. Immerhin, über 3000 Nutzer schauten es sich bislang an.