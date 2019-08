Leipzig

Am Sonntag ist es soweit: Von 8 bis 18 Uhr sind in den Wahllokalen in Sachsen rund 3,3 Millionen Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Darunter sind auch 152 000 junge Erstwähler, die zum ersten Mal über die Zusammensetzung des neuen sächsischen Landtags mitbestimmen dürfen. In einer LVZ-Umfrage wollten wir von 23 Erstwählern aus der Region Leipzig wissen: Warum ist es wichtig, am Sonntag wählen zu gehen? Hier gibt’s die Antworten:

Das sagen 23 junge Erstwähler aus der Region Leipzig

Zur Galerie 152 000 Erstwähler dürfen am Sonntag erstmals in Sachsen über den neuen Landtag abstimmen. 23 junge Wähler sagen, warum es wichtig ist, wählen zu gehen.

Von Olaf Majer