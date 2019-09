Leipzig

Der Wahlsonntag verlief aus Sicht der Leipziger Polizei zumindest bis in die Abendstunden friedlich. „Es gab keine ernsthaften Zwischenfälle zu verzeichnen“ sagte Behördensprecher Alexander Bertram gegen 22 Uhr auf LVZ-Anfrage. Störungen im Zusammenhang mit der Wahl habe es nicht gegeben.

Die Ordnungshüter hatten, wie berichtet, einen Großeinsatz für den Sonntagabend geplant. Hintergrund waren Befürchtungen, dass es vor allem in der Messestadt zu gewaltsamen „Resonanzaktionen“ auf das Landtagswahlergebnis kommen könnte. Besonders am Neuen Rathaus wurden bereits gegen 14 Uhr umfangreiche Absperrungen vorgenommen, um den Zugang zum Gebäude zu gewährleisten.

Taschenkontrollen für Rathausbesucher

Die Polizei befürchtete, dass es einigen darum gehen könnte, das Neue Rathaus an diesem Abend etwa für AfD-Politiker zu blockieren. Auch der sichere Transport der Wahlurnen hierher war ein Schwerpunkt. Besucher, die ab 17.30 Uhr die Präsentation der Wahlergebnisse im Rathaus verfolgen wollten, mussten am Eingang Taschenkontrollen passieren.

Eine für 18.30 Uhr angemeldete Anti-AfD-Kundgebung des Aktionsnetzwerkes „ Leipzig nimmt Platz“ unter dem Motto „Trotz alledem!“ vor dem Rathaus blieb absolut friedlich. Zu der Versammlung stießen im Laufe des Abends mehrere hundert Antifa-Sympathisanten, die aus drei Stadtteilen in einer Art Sternmarsch in die Innenstadt gekommen waren. Ursprünglich war seitens der Polizei von weniger als hundert Demonstranten die Rede, doch während der Aufzüge kamen immer mehr Teilnehmer hinzu.

Beleidigung und sexuelle Belästigung

Einziger polizeilich relevanter Vorfall während der Kundgebung: Vertreter der AfD, die vor dem Rathaus standen, wurden via Mikrofon als „Nazi-Schweine“ bezeichnet. Dafür gab es nach Angaben der Polizei eine Anzeige wegen Beleidigung, es werde nun strafrechtlich ermittelt. Später soll es zudem zu einer sexuellen Belästigung im Rathaus gekommen sein. Wie es hieß, richten sich die Vorwürfe einer Frau gegen mehrere Männer, die Mitglieder der AfD sein sollen. Die Polizei konnte das am Abend noch nicht bestätigen. „Es wird derzeit geprüft, ob es einen solchen Sachverhalt gegeben hat“, so Bertram.

Ähnlich wie bei sicherheitsrelevanten Fußballspielen hatte die Polizei eine besondere Aufbauorganisation mit einem speziell eingesetzten Polizeiführer gebildet, um den Großeinsatz effektiver koordinieren zu können. Neben Beamten der Polizeidirektion Leipzig waren am Wahlabend auch Kräfte der Bereitschaftspolizei Sachsen unterwegs.

