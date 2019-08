Leipzig

Am 1. September ist Landtagswahl und viele Sachsen sind noch unentschlossen, wen sie wählen wollen. Zahlreiche Fragen werden im Wahlkampf diskutiert, von der Zukunft der Lausitz bis zur Asylpolitik. Wenn Sie wissen wollen, wie die Direktkandidaten Ihres Wahlkreises zu diesen Fragen stehen und welcher Kandidat am besten zu Ihrer Meinung passt, dann ist dieser Kandidaten-Check die Antwort.

Die Website abgeordnetenwatch.de hat den Direktkandidaten aller Wahlkreise im Bundesland 18 sachsenrelevante Fragen gestellt. Jeder These konnten die Politiker entweder zustimmen, sie ablehnen oder zu ihr eine neutrale Haltung einnehmen. Zudem bekam jeder Befragte die Möglichkeit, die Gründe seiner Entscheidung in einem kurzen Abschnitt offen zu legen. Das Tool gibt Ihnen nun die Möglichkeit, Ihre persönliche Meinung mit denen der Kandidaten Ihres Wahlkreises zu vergleichen. Alles was Sie dazu benötigen, ist Ihre Postleitzahl. Welcher Politiker vertritt die Standpunkte, die Ihnen wichtig sind?

Abgeordnetenwatch sei 2004 in Hamburg gegründet worden und sei bei allen Bundestags-, Landtags- und Europawahlen aktiv, um für die Bürger größtmögliche Transparenz bei der Wahl der Direktkandidaten zu schaffen, sagte Abgeordnetenwatch-Pressesprecherin Léa Briand. Inzwischen seien mehr als 200.000 Fragen von Bürgern gestellt und zu 80 Prozent von den Kandidaten beantwortet worden. Fragen und Antworten werden von einem ehrenamtlichen Team moderiert, um etwa Beleidigungen und falsche Behauptungen auszuschließen.

Von RND/pb