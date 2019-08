Leipzig

Er ist für Umweltschutz, aber gegen eine CO2-Steuer, greift die AfD genauso an wie die Grünen. Im Interview spricht Hubert Aiwanger (48), Bundeschef der Freien Wähler, Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef in Bayern über die Freien Wähler als Brückenbauer.

Herr Aiwanger, die Freien Wähler in Bayern haben zur Landtagswahl 11,6 Prozent geschafft und sitzen jetzt mit der CSU in der Regierung. Von solchen Ergebnissen sind die Freien Wähler in Sachsen weit entfernt. Was raten Sie Ihnen?

Sichtbar werden und dem Bürger klarmachen, dass wir Freien Wähler eine Verantwortungspartei sind. Auch in Sachsen übernehmen wir seit Jahren Verantwortung auf kommunaler Ebene. Wir sind Pragmatiker und können Brücken bauen zu anderen Parteien. Und eine Partei, die zusammenführt, hat Sachsen nötiger denn je, damit der Freistaat nicht unregierbar wird, denn die politischen Lager treiben immer mehr auseinander.

Eine Prognose: Wo landen die Freien Wähler am Wahltag in Sachsen?

Bei 5,5 Prozent. Wenn die Sachsen ähnlich wie die Bayern wählen, wäre das gut für das Land, weil wir die Erfahrung der kommunalen Ebene und den gesunden Menschenverstand in die Landespolitik mit einbringen. Konservativen Wählern, die rechtsradikale Parteien wählen, sage ich: Je mehr Stimmen in der bürgerlichen Mitte fehlen, je linker wird die Regierung.

„Je mehr Stimmen in der bürgerlichen Mitte fehlen, je linker wird die Regierung“

Empfehlen sich die Freien Wähler also als Alternative zur AfD?

Wenn ein ordentlicher Teil der Stimmen für die AfD bei den Freien Wählern landen würde, wäre Sachsen besser regierbar. Eine starke AfD lähmt das Land, weil dann Koalitionen aus drei und vier Parteien zusammengewürfelt werden müssen.

Und zwischen welchen Parteien wollen die Freien Wähler dann Brücken bauen?

Wir könnten eine Brücke zwischen CDU und SPD bauen. So könnten die Freien Wähler verhindern, dass radikale oder extreme Parteien, zu denen ich auch Teile der Grünen zähle, eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung einnehmen.

Sie haben extrem gesagt?

Ja, denn die Grünen werden der Landesregierung viele linke Themen aufdrücken. Und Sachsen müsste viele linke Kröten schlucken, weil die Wähler zu rechts gewählt haben. Eine bürgerliche Mitte mit Freien Wählern im Parlament kann das verhindern.

Warum verteufeln Sie die Grünen? Bayerns Regierungschef Markus Söder hat doch gerade auch seine Umweltseite entdeckt und will Bayern zum Musterland in Sachen Klimaschutz machen – ist der auch radikal?

Nein, natürlich nicht. Ich sehe es nur so, dass die Grünen hinter ihrer Umweltfassade andere Dinge durchdrücken wollen, die ich nicht gut finde.

„ Die Grünen sind eine Partei der selbst ernannten Eliten“

Zum Beispiel?

Die Freigabe von Cannabis, die ungebremste Zuwanderung oder der falsche Kurs in der Energiepolitik. Bei Letzterem haben die Grünen gar kein Maß und Ziel mehr. Sie wollen mit Fahrverboten die Mobilität massiv beschränken. Die geplante CO2-Besteuerung wird am Ende viele sozial Schwache treffen. Die Grünen sind eine Partei der selbst ernannten Eliten. Überspitzt gesagt sind es die, die mit dem SUV zum Öko-Bauern fahren und den anderen sagen, sie sollen zu Fuß gehen und weniger Fleisch essen.

Sie würden also Ihren sächsischen Mitstreitern von einer Koalition mit den Grünen abraten?

Ja, nur mit starken Freien Wählern kann eine Regierungsbeteiligung der Grünen verhindert werden, die AfD nutzt den Grünen.

Wie weit nach rechts will sich Ihre Partei bewegen, um der AfD Wähler zu entreißen?

Wir wollen die für uns gewinnen, die aus Protest AfD wählen, etwa weil bei ihnen der ÖPNV nicht fährt, weil es keinen Kita-Platz gibt oder der zu teuer ist, weil der Wolf da ist und keiner sich traut zu sagen, der gehört geschossen, sonst frisst der weitere Schafe. Eine bürgerliche Partei muss sich trauen, die Probleme anzusprechen und anzufassen. Und das machen die Freien Wähler. Den Beweis haben wir in Bayern erbracht. Die AfD hat noch nicht geliefert: Die streiten überall wie die Kesselflicker, zeigen sich gegenseitig an und bringen nichts zustande.

„Die Flüchtlingspolitik Merkels mit der unkontrollierten Zuwanderung war ein Fehler“

Und was ist mit der Flüchtlingspolitik?

Wir sagen offen, dass die Flüchtlingspolitik Merkels mit der unkontrollierten Zuwanderung ein Fehler war. Der normale Bürger, der vom Finanzamt schon wegen eines falsch gesetzten Häkchens Ärger bekommt, ist doch zu Recht frustriert, dass die Behörden von vielen Flüchtlingen bis heute nicht mal die Identität und das Geburtsdatum wissen. Damit muss Schluss sein. Berlin hat über Jahre einen zu linken Kurs gesteuert. Darum sitzt die CDU in Sachsen in der Mausefalle.

Geben Sie Angela Merkel also die Schuld?

Wenn sie das anders gemacht hätte, hätte es die AfD in der jetzigen Form nicht gegeben. Gauland hat gesagt: Die Flüchtlingspolitik war ein Geschenk des Himmels für die AfD. Mit dem fatalen Ergebnis, dass die etablierten Parteien heute für alles verantwortlich gemacht werden, was schiefläuft. Jeder, dem der Zehennagel eingewachsen ist, wählt aus Ärger die AfD und meint, dann wird es besser.

Nicht nur die Grünen sind für eine CO2-Verteuerung. Laut Unionschefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist sich darüber auch die Berliner Koalition einig.

Eine CO2-Steuer ist der komplett falsche Ansatz. In Bayern bin ich für die Energiepolitik zuständig – deshalb sage ich: Wir brauchen eine anders Engagement bei den Erneuerbaren Energien. Wir brauchen eine Wasserstoff-Strategie. Und wir brauchen bei der Kraft-Wärme-Kopplung bessere Rahmenbedingungen, damit die Industrie im eigenen Gaskraftwerk Strom erzeugt und die Abwärme nutzt. Für diese Firmen und solche, die sich für die Eigenversorgung Solar-Panele auf das Industriedach setzen, brauchen wir die Befreiung von der EEG-Umlage. Doch all dem steht die Bundesregierung im Weg, will stattdessen eine CO2-Bepreisung, die das Wohnen und das Fahren in Deutschland teurer macht und Arbeitsplätze ins Ausland vertreibt. Wer das will, nimmt billigend in Kauf, dass in Deutschland benötigte Güter dann in China oder den USA produziert und per Schiff – bei Freisetzung erheblicher Schadstoffe – reimportiert werden.

„Wenn Dörfer weggebaggert werden sollen, blutet mir das Herz“

Und wie halten Sie es mit dem Kohleausstieg – lehnen Sie den ab oder halten Sie es wie Markus Söder, der einen früheren Ausstieg fordert?

Ich bin ein Befürworter des Ausstiegs, aber bitte in dem vorgezeichneten Zeitrahmen, aufs Jahr lässt sich das ohnehin nicht genau festlegen. Man muss dabei aber beide Seiten sehen, zum einen die Bewohner schöner Dörfer, die weggebaggert werden sollen – da blutet mir das Herz. Zum anderen die Arbeitskräfte im Bergbau und der Kohleverstromung. Die Politik muss sich für die Ansiedlung neuer Unternehmen in den betroffenen Regionen stark machen und zugleich für die Umschulung der Kumpels. In Zeiten des Fachkräftemangels brauchen wir ihre Arbeitskraft.

Sie sind häufig in sozialen Netzwerken unterwegs – was sagen Sie denen, die Sie für Ihre nicht zimperlichen Kommentare kritisieren?

Wenn jemand meint, ein Politiker ist nur dafür da, dass man ihm im Netz Watschen geben kann, der ist bei mir an der falschen Adresse. Der muss sich nicht wundern, wenn ich nicht still die andere Wange hinhalte. Ich messe die Kommentatoren an ihren eigenen Maßstäben.

„Politiker sollten im Netz Flagge zeigen“

Wie muss man sich das vorstellen?

Wenn jemand sagt, er ist der große Umweltschützer, frage ich ihn, wie viele Bäume er gepflanzt hat. Im Gegensatz zu vielen, die nur nörgeln, habe ich schon viele 1000 Bäumen gepflanzt, während der Herr Umweltschützer mit dem Flugzeug im Urlaub war. So kann Umweltschutz ganz pragmatisch aussehen. Ich überlasse die sozialen Medien nicht denen, die nur immer alles schlecht machen. Politiker sollten im Netz Flagge zeigen, Themen transportieren, dann springen auch die wieder auf, die sich aus Angst oder Resignation aus dem öffentlichen Diskurs zurückgezogen haben. Wir dürfen das Internet nicht zur No-Go-Zone verkommen lassen.

Interview: Anita Kecke und Andreas Dunte

Von Anita Kecke und Andreas Dunte