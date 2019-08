Leipzig

Ein Zusammengehen mit der AfD wäre für die CDU der politische Selbstmord, sagt Professor Gert Pickel (55), Politikexperte der Universität Leipzig, im Interview zur aktuellen LVZ-Umfrage. Während die SPD heftigen Gegenwind vom Bund bekommen, werden die Grünen vom Rückenwind nach vorn getrieben, so Pickel.

Der Abstand zwischen CDU und AfD ist weiterhin sehr knapp kurz vor der Landtagswahl in Sachsen. Wie geht es aus?

Das ist ein enges Rennen. Es wird sich erst am Wahltag entscheiden, welche Partei wirklich vorn liegt. Die AfD hat es geschafft, ein relativ stabiles Viertel der sächsischen Wählerschaft an sich zu binden. Es kann auch sein, dass sie wie bei der Europawahl in Sachsen ganz vorn ankommt.

AfD will sich als Partei des Ostens darstellen

Welche Wähler hat die AfD an sich gebunden?

Die AfD-Wählerschaft setzt sich aus verschiedenen Gruppen zusammen. Eine Gruppe ist völkisch-national, das sind ehemalige NPD-Anhänger, die jetzt umgeschwenkt sind zur erfolgreicheren Partei. Daneben hat sie eine Reihe von Protestwählern eingesammelt, die mit bestimmten Dingen unzufrieden sind und die es den anderen Parteien mal zeigen wollen. Damit einher geht eine gewisse Wahlerfahrung: Man hat die AfD bei der Bundestagswahl, bei der Europawahl aus Protest gewählt. Das schafft schon eine gewisse Identifikation. Dann gibt es noch die Gruppe, die über das Thema Flüchtlinge zur AfD kam und die ihre Ablehnung der Migration noch als wichtigen Punkt sieht, obwohl das nicht mehr eine so große Rolle spielt. Dann versucht die AfD, sich als Partei des Ostens zu generieren. Das macht sie daran fest, dass die westlichen Eliten die Ostdeutschen unterdrücken. Damit ist die AfD in Sachsen und Brandenburg recht erfolgreich.

Pro-Ost-Kampagne aufgelegt

Aber an der Bundesspitze der AfD sind vor allem westdeutsche Politiker wie Jörg Meuthen und Alexander Gauland. Wieso werden sie als Interessenvertreter der Ostdeutschen wahrgenommen?

Das ist schon bemerkenswert, dass die gesamte Elite der AfD aus dem Westen kommt, aber eine Pro-Ost-Kampagne auflegt. Das liegt auch daran, dass zwar das Migrationsthema noch hochgehalten wird, es aber nicht mehr die hohe Zugkraft hat. So hat die AfD ganz gut aufgegriffen, dass viele Ostdeutsche sich gegenüber dem Westen in einer benachteiligten Situation fühlen. Bei den Linken sehen viele Ostdeutsche das Thema nicht mehr so gut verankert. Die AfD gibt hier den Ostdeutschen ein bisschen Identität zurück und das in der Mischung mit der Ablehnung von Migration und Islam.

Warum gelingt es der CDU nicht, in größerem Maße die enttäuschten Wähler zurückzuholen, obwohl Spitzenkandidat Michael Kretschmer unermüdlich von einem Wahlkampftermin zum nächsten zieht?

Reden mit den Leuten ist gut, reicht aber nicht. Die AfD-Wählerschaft, die die Union vor allem zurückgewinnen will, sieht manchen Schwenk der CDU nach rechts als eine Art nachgemachte AfD an. Dann sagen die einen, dann wähle ich erst recht AfD, damit sich die Union noch weiter in diese Richtung entwickelt. Die anderen bleiben beim Original und wählen nicht die Kopie. Das ist eine alte Erkenntnis aus der Wahlforschung.

Kretschmers Klarstellung wichtig für große Teile der CDU-Wählerschaft

Lautet also Ihre Empfehlung, dass sich die CDU nicht zu sehr nach rechts bewegen, sondern sich in der Mitte halten sollte?

Ja, denn wenn die CDU die völkisch-nationalen Elemente übernimmt, kommt kein AfD-Wähler zurück. Und zweitens geht sie das Risiko ein, dass sie die klassischen bürgerlich-liberalen Wähler, die nichts mit der AfD zu tun haben wollen, verschreckt. Da muss die CDU aufpassen. Deswegen war es für große Teil der Wählerschaft der CDU wichtig, dass Kretschmer gesagt hat: „Wir machen es nicht mit der AfD.“ Das könnte ansonsten ein desaströses Ergebnis nach sich ziehen.

Kooperation mit der AfD wäre für die CDU „politischer Selbstmord“

Aber es könnte ja auch sein, dass sich in der Sachsen-CDU die Kräfte durchsetzen, die dann ohne Kretschmer mit der AfD kooperieren. Was hätte das für Konsequenzen?

Das wäre für die CDU der politische Selbstmord. Allein, wenn man sich anschaut, welche Koalitionen sich die CDU-Wähler wünschen und wie sie den Spitzenkandidaten der AfD beurteilen, wird das deutlich. Nach der aktuellen LVZ-Umfrage sind ja auch nur ganze vier Prozent der CDU-Wähler für eine Koalition mit der AfD, die übergroße Mehrheit will das nicht, ist für Bündnisse mit SPD, Grünen und/oder FDP. Und CDU-Wähler geben dem AfD-Spitzenmann Jörg Urban im Durchschnitt nur eine 5,3 auf der Notenskala von 1, sehr sympathisch, bis 6, sehr unsympathisch. Der SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig bekommt von den CDU-Wählern eine 2,4 und Michael Kretschmer eine 1,6. Das sagt doch viel über die Unionswählerschaft.

Richtungsstreit in der Union

Befindet sich die sächsische CDU also in einem Richtungsstreit?

Es gibt Vertreter an der Parteispitze, die die Öffnung in Richtung AfD stark propagieren, das sieht man auch an der Einladung von Hans-Georg Maaßen nach Sachsen. Aber eine große Gruppe der CDU-Landtagsabgeordneten und eine noch größere Gruppe unter den Wählern will das nicht. Und werden diese verprellt, schauen die sich nach Alternativen um, nach Parteien, die sich klar gegen die AfD positionieren.

Aber spielt nicht die CDU gerade als konservative Partei eine wichtige Rolle im Parteiengefüge? Das kann sie doch nicht aufgeben.

Eine konservative Position ist gut, aber zu nah heranzukommen an die AfD, vertreibt Wähler. Je mehr sich die CDU nach rechts lehnt, desto mehr spielt sie der AfD in die Karten und verhilft ihr zum Sieg.

Rolle von Angela Merkel

Angela Merkel tritt zwar am Mittwoch bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz am Leipziger Flughafen als Kanzlerin auf, hat aber im sächsischen Wahlkampf bislang keine Termine gemacht. Würde sie der sächsischen CDU schaden oder nützen?

Irgendwie hat die sächsische CDU den Eindruck, dass ihr ein Merkel-Auftritt schaden würde. Man hat die Demonstrationen gegen sie im Hinterkopf. Ich glaube aber, dass es gerade in Ostdeutschland sehr viele Anhänger der liberalen Bundespolitik der CDU gibt. In den bundesweiten Umfragen ist Merkel Deutschlands beliebteste Politikerin. Ich kann der Sachsen-CDU einen Blick nach Bayern empfehlen, wo die CSU unter Markus Söder noch drei bis vier Wochen vor der Wahl ihre Strategie komplett umgestellt hat von stark rechts auf liberal. Sie hat damit den Absturz gestoppt. Und jetzt ist die CSU unter Söder liberaler als manche CDU-Regierung und damit nicht schlecht gefahren.

Blick zur CSU nach Bayern / Freie Wähler keine Tradition in Sachsen

Die CSU regiert ja in Bayern mit den Freien Wählern. Werden die Freien Wähler in Sachsen trotz der mageren drei Prozent im Endspurt noch in den Landtag kommen?

Nein, die Freien Wähler werden nicht in den sächsischen Landtag kommen. Die Freien Wähler sind eine Verbindung von wählbaren Einzelpersonen, die auf kommunaler Ebenen eine große Bedeutung haben. In Bayern hat das eine lange Tradition, die hat die Freien Wähler auch in den Landtag getragen. In Sachsen gibt es diese Tradition nicht. In Sachsen nimmt die Bundespolitik stark Einfluss, und dort spielen die Freien Wähler gar keine Rolle.

Linke zieht auch junge Wähler

Die Linke ist in Sachsen dritte Kraft und zieht auch viele junge Wähler an. Wie schafft die Linke das?

Die Linke hat ein starke Parteibindung. Zum einen ist ihre klare linke Positionierung auch bei jungen Leuten erfolgreich. Zum anderen gibt es eine traditionelle Bindung aus DDR-Zeiten, auch in den familiären Strukturen.

Aber eine Regierungsbeteiligung der Linken in Sachsen scheint doch ausgeschlossen, auch wenn viele Wähler eine rot-rot-grüne Konstellation bevorzugen.

Nein, die Linken kommen in Sachsen nicht ans Ruder. Ohne die CDU gibt es in Sachsen keine Regierung. Und die geht nicht mit den Linken zusammen.

FDP muss zittern

Die FDP liegt gerade bei fünf Prozent. Kommt sie in den Landtag?

Für die FDP wird der Kampf bis zum Schluss sein, nicht bei 4,9 Prozent zu landen. Die CDU würde sicher gern mit ihr koalieren. Aber das dürfte in einer Dreierkonstellation zu knapp werden. Und eine Viererkombination würde die Union sicher gern vermeiden. Daher läuft es eher auf ein Bündnis der CDU mit Grünen und SPD hinaus. Das würden die Unionswähler hinnehmen, wenn auch mit Bauchschmerzen vor allem hinsichtlich der Grünen.

SPD hat Gegenwind von Bundespartei

Die SPD führt mit acht Prozent nur noch ein Schattendasein. Erleben wir das Ende einer Volkspartei?

Die SPD in Sachsen hat ganz gute Landespolitiker. Aber es zeigt sich, dass die Bundespolitik die Landespolitik schlägt. Solange die Bundes-SPD einen so schlechten Stand hat, kann man es im Land nicht retten. Die sächsische SPD bekommt vom Bund Gegenwind statt Rückenwind wie die Grünen.

Aber jetzt kommt doch ein Team nach dem anderen aus der Deckung, das sich um den SPD-Vorsitz bewirbt. Bringt das neuen Schwung?

Nein, denn es hieß ja trotzdem, warum keiner aus der Spitze antritt. Nun hat sich Olaf Scholz gemeldet. Das ist das Gegenteil von Neuaufbruch. Da kommt einer, der schon ewig im Spitzenklüngel mitmischt. Die Neuerung wäre so ein Team wie Petra Köpping und Boris Pistorius.

Grüne haben das zündende Thema

Bei den sächsischen Grünen ist der anfängliche Höhenflug etwas gebremst. Trotzdem sind sie noch stark.

Den meisten ist gar nicht bewusst, was die sächsischen Grünen eigentlich so machen. Im Unterschied zur SPD profitieren die Grünen vom Rückenwind aus dem Bund. Und sie müssen kein Thema erfinden. Das Thema Klimawandel ist da und wird vor allem mit den Grünen verbunden. Selbst jeder zweite CDU-Wähler würde mehr Steuern bezahlen für den Klimaschutz. Es ist ein sehr relevantes Problem, das den Grünen hohe Werte bescheren wird.

Von Interview: Anita Kecke