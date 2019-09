Colditz

Zwar hat sich der Colditzer Ex-Bürgermeister Matthias Schmiedel letztlich nicht in den Landtag rappen können– aber immerhin: Bei der ZDF-Heute-Show um Moderator Oliver Welke schaffte es der 62-Jährige zumindest in die engere Auswahl. So bekam der Direktkandidat der Freien Wähler im Vorfeld des bundesweit mit Spannung erwarteten Urnengangs eine persönliche Anfrage für ein Interview, das am Sonntag geführt und ausgestrahlt werden sollte. Grund war zum Teil sicher das Rap-Video, das er zu Wahlkampfzwecken anfertigen ließ.

„Das ist im Showgeschäft eben so. Im ersten Moment schießt du durch die Decke, um wenig später fallen gelassen zu werden wie eine heiße Kartoffel“, kann Schmiedel inzwischen längst wieder lachen. Das Interview wurde nie geführt. „Ich denke, Welke und seine Kollegen witterten eine ähnliche Überraschung wie in Bayern, wo die Freien Wähler den Einzug schafften. Als es sich abzeichnete, dass daraus nichts werden würde, war ich uninteressant.“

Schmiedel als Zugpferd der Freien Wähler

Dabei erwies sich Schmiedel für seine Gruppierung als Zugpferd: In seiner Hochburg Colditz fuhr der YouTube-Star mit 34,4 Prozent das beste Direktstimmenergebnis der Freien Wähler in ganz Sachsen ein. Insgesamt belegte er im Wahlkreis 25 mit 13,1 Prozent der Erststimmen hinter Svend-Gunnar Kirmes ( CDU) und Jörg Dornau ( AfD) Platz 3. Hopp oder topp: Er verzichtete bewusst auf einen Listenplatz, versuchte sein Glück allein über die Direktstimme.

Landtagskandidat der Freien Wähler Sachsen, Matthias Schmiedel, macht Wahlkampf via Sprachgesang auf Youtube. Quelle: privat

„Ich möchte kein Anhängsel sein. Mit 62 muss ich bei den Freien Wählern nicht den grauen Panther spielen“, winkt der Colditzer ab. Zwar hätte er sich gern für freie Kitaplätze und gegen die Besteuerung von Renten stark gemacht, doch sieht er Rang drei auch als göttliche Fügung: „Bei den Wahlforen taten sich Abgründe auf. Was da alles gefaselt wurde. Am Ende kann ich froh sein, mit diesen Leuten nicht meinen Ruhestand verleben zu müssen.“

Schmiedel : Wollte die AfD verhindern

Vehement weißt Schmiedel die Behauptung seines CDU-Konkurrenten Kirmes zurück, wonach der Auftritt der Freien Wähler seiner Partei Stimmen gekostet habe: „Viele, die mich gewählt haben, kreuzten bei der Zweitstimme die AfD an. Ich bin mir sicher: Wenn ich nicht angetreten wäre, hätte der AfD-Bewerber den CDU-Kandidaten hinter sich gelassen. Aber genau deswegen, um die AfD zu verhindern, warf ich meinen Hut in den Ring.“

Schmiedel bedauert, dass die Freien Wähler nicht zum Zünglein an der Waage werden: „Anders als mit den Ökopopulisten der Grünen, die mit dem SUV zum Biobauern fahren, wäre mit uns eine gute konservative Politik möglich gewesen.“ Konservativ? Waren Sie nicht irgendwann SPD-Mitglied mit rotem Schal, Herr Schmiedel? „Ich war und bin Fan von Helmut Schmidt, eines Realpolitikers durch und durch.“

Kniesche : Freie Wähler wurden benachteiligt

Ute Kniesche, Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen Wählervereinigung, für die Schmiedel im Kreistag sitzt, lobt den Colditzer: „Die Freien Wähler hatten es schwer im Wahlkampf. Wir durften nicht im Podium sitzen, weil wir noch nicht im Landtag vertreten sind. Dabei sind wir in der Kommunalpolitik weit vorn. Selbst in den Wahlsendungen liefen wir meist unter ,Andere’. Umso kreativer und origineller hat es Matthias gemacht. Sein Rap war der Hammer!“

Schmiedel hatte seine politischen Botschaften vertont und ein Video des Rap-Songs aufgenommen. Von vormittags 11 bis abends halb neun ließ er filmen. An Heimatturm, Kindergarten und Bushaltestelle – überall hieß es: Kamera ab! Ob der Ex-OB, der 2011 über 90 Prozent der Stimmen einfuhr, nun ins Musikgeschäft abwandert? „Eher nicht, ich bin Stadt- und Kreisrat, habe ein Haus und eine Frau, die natürlich an erster Stelle steht, sonst kriege ich Ärger.“

Von Haig Latchinian