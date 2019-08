Leipzig

Noch zweieinhalb Wochen sind es bis zur sächsischen Landtagswahl – und schon jetzt ist in Leipzig ein neuer Rekord in Sachen Briefwahlen geknackt worden. Wie das Amt für Statistik und Wahlen am Mittwoch mitteilte, haben inzwischen mehr als 50.000 Leipziger Bürger einen Antrag auf Briefwahl gestellt.

Damit habe das Amt bereits jetzt mehr Wahlscheine ausgestellt als zur Landtagswahl vor fünf Jahren, hieß es. 2014 hatten rund 45.000 Wähler auf diesem Wege abgestimmt. „Momenten nutzen täglich rund 1000 Menschen das Angebot in der Briefwahlstelle im Stadtbüro. Wir sind sehr gut dafür gewappnet“, so Amtsleiterin Andrea Schultz.

Bearbeitungsstau bei Europa- und Kommunalwahl

Zur Stadtrats- und Europawahl im Mai vermeldete das Amt einen derart großen Andrang an Briefwählern, dass es kurzzeitig zum Bearbeitungsstau kam. Laut Kreiswahlleiter Peter Dütthorn gab es damals rund doppelt so viele Briefwähler wie bei der vorangegangenen Wahl. 30 Mitarbeiter der Stadtverwaltung machten freiwillig Überstunden, um die Masse zu bewältigen. Für den anstehenden Wahlgang wurden deshalb „deutlich mehr Arbeitsplätze“ geschaffen, so Dütthorn, „auch als Reserve.“

Die Briefwahlstelle in der Markgrafenstraße 3 im Leipziger Zentrum ist Montag bis Donnerstag jeweils von 9 und 18 Uhr, am Freitag bis 14 Uhr geöffnet. Am Freitag vor der Wahl, dem 30. August, wird die Öffnungszeit bis 16 Uhr verlängert.

Von Christian Neffe