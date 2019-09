Leipziger Nachwuchshoffnung Kristin Franke - Sachsen-FDP: Jünger und mehr Frauen Sprung in den Landtag verpasst und der langjährige Chef Holger Zastrow (50) wirft mit dem Vorstand das Handtuch: Die Sachsen-FDP steht vor einem Scherbenhaufen. Sind die Liberalen am Ende? Nein, sagt die Leipzigerin Kristin Franke (37). „Wir starten wieder neu.“

FDP-Hoffnung: Die Leipziger Verlegerin Kristin Franke (37) hat in ihrem Wahlkreis über 5 Prozent geholt und will künftig mehr Verantwortung für die Liberalen in Sachsen übernehmen. Quelle: Andre Kempner