Dresden/Leipzig

Das wird der Höhepunkt im sächsischen Wahlkampf werden: Gut anderthalb Wochen vor dem Polit-Showdown am 1. September kommt es am 21. August um 18 Uhr zum öffentlichen Schlagabtausch der sechs Spitzenkandidaten im Dresdner Kongresszentrum. Auf Einladung von Freier Presse, Sächsischer Zeitung und Leipziger Volkszeitung stellt sich CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer der Diskussion mit den anderen Spitzenkandidaten der aussichtsreichsten Parteien zur Landtagswahl: Rico Gebhardt (Linke), Martin Dulig ( SPD), Jörg Urban ( AfD), Katja Meier (Grüne) und Holger Zastrow ( FDP).

Die direkte Konfrontation eines amtierenden CDU-Ministerpräsidenten mit seien Konkurrenten hat es viele Jahre in Sachsen so nicht mehr gegeben. Für Spannung ist deshalb gesorgt. In der Wahl-Debatte soll es um die wichtigsten Zukunftsfragen für Sachsen gehen. Im Mittelpunkt stehen innere Sicherheit, Bildung und die Entwicklung des ländlichen Raums.

„Wir freuen uns, mit dieser Veranstaltung der drei großen regionalen Medienhäuser in Sachsen einen Beitrag für eine demokratische und friedliche Wahl-Atmosphäre leisten zu können“, sagte LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer. „Auch bei uns wächst die Spannung vor dem wichtigen Wahltag. Das ganze Land schaut am 1. September auf den Freistaat. Das Ergebnis wird mit Sicherheit die Bundespolitik in Berlin mitbestimmen.“

Neben dem LVZ-Chefredakteur wird die Veranstaltung in Dresden von seinen Kollegen Torsten Kleditzsch (Freie Presse) und Uwe Vetterick ( Sächsische Zeitung) moderiert. Jeder von ihnen widmet sich einem Themenschwerpunkt. Die Gäste bestimmen bei Zutritt per Handy, welches Thema zuerst behandelt werden soll.

Mit Gratisbussen zur Veranstaltung

An der Veranstaltung in der Landeshauptstadt können auch 120 LVZ-Leser teilnehmen. Für sie werden am 21. August ab 14.30 Uhr insgesamt drei Gratis-Sonderbusse vom LVZ-Medienhaus im Peterssteinweg 19 starten. Die Diskussion in Dresden soll etwa zwei Stunden dauern, sodass mit der Rückkehr in Leipzig gegen 22 Uhr zu rechnen ist. Ab Donnerstag können sich interessierte LVZ-Leser für die Gratis-Tickets mit Busfahrt unter der E-Mail event@lvz.de schriftlich bewerben. Pro Teilnehmer gibt es zwei Eintrittskarten bei freier Platzwahl. Die Gewinner werden per Mail von der LVZ benachrichtigt.

Um in das Forum auch so viele Fragen wie möglich aus den Reihen der sächsischen Wähler einzubinden, können Fragen an die Kandidaten vorab über die LVZ gestellt werden. Was wollen Sie von Regierungschef Michael Kretschmer ( CDU) wissen? Was wollten Sie Martin Dulig ( SPD) schon immer mal fragen? Und wofür steht Jörg Urban ( AfD)? Schicken Sie uns Ihre Fragen an die Kandidaten bitte an politik@lvz.de. Da die Saal-Kapazität in Dresden begrenzt ist, wird die Veranstaltung per Live-Stream auch über LVZ.de übertragen und ist somit von allen Interessierten leicht zu verfolgen.

Von Annette Binninger und André Böhmer