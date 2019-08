Es sind nur noch wenige Tage bis zur Landtagswahl am 1. September – und der Ausgang ist völlig offen. Wir haben bei den sieben aussichtsreichsten Parteien nachgefragt: Wofür stehen Sie? Wie soll für faire Mieten und eine gute Bildung gesorgt werden? Wie steht es um die Innere Sicherheit? Und was muss sich in der medizinischen Versorgung ändern? Die Antworten fallen mitunter überraschend aus.