AfD-Direktkandidat Rudy siegt in Lucka und Gößnitz

Lucka/Gößnitz

Der Direktkandidat der AfD im Wahlkreis 43, Thomas Rudy, hat zwei Städte für sich gewonnen: Sowohl in Lucka als auch in Gößnitz liegt Rudy vorn. Während es in Gößnitz mit 26 Prozent Stimmanteil knapp wurde, der Vorsprung auf Kontrahent Hartmut Schubert nur 1,1 Prozentpunkte betrug, ist das Ergebnis in Lucka klarer: 32,7 Prozent für Rudy halten die anderen Bewerber deutlich auf Abstand.

Bei den Zweitstimmen für die Parteien geht in Lucka ebenfalls die AfD als Sieger hervor, verweist Linke und CDU auf die Plätze zwei und drei. Anders in Gößnitz, wo die Linke das stärkste Zweitstimmenergebnis holte: 30,0 Prozent. Dahinter liegen AfD und CDU.

Von Kay Würker