Schmölln/Starkenberg

53,3 Prozent der Wahlberechtigten in Schmölln haben am Sonntag ihre Stimmen abgegeben. Dabei wurde auf beiden Seiten des Stimmzettels in den meisten Fällen die AfD angekreuzt. Im Ergebnis bedeutet das: Direktkandidat Thomas Rudy hat mit 29,8 Prozent Stimmanteil gewonnen – das entspricht 1783 Kreuzchen. Kon...