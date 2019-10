Christoph Zippel (CDU) holt Nobitz und Niederhain, doch AfD und Linke liegen vorn

Nobitz/Niederhain

Christoph Zippel, der Direktkandidat der CDU, hat sowohl Langenleuba-Niederhain als auch die Großgemeinde Nobitz für sich gewonnen. Und das in beiden Gemeinden mit einem sehr deutlichen Vorsprung vor den Mitbewerbern. In Nobitz schaffte Zippel 41,7 Prozent, Ralf Plötner von der Linken steht mit 26,0 Prozent auf Platz zwei. Ebenso in Langenleuba-Niederhain, wo der Christdemokrat auf 39,3 Prozent kam und Plötner 24,5 Prozent verbuchte.

Beim Wählervotum auf der anderen Seite des Stimmzettels sieht die CDU allerdings schlechter aus. So rücken die Schwarzen in Nobitz lediglich auf Platz drei ein (25,3 Prozent), während die AfD mit 29,3 Prozent die Nase vorn hat, gefolgt von der Linken mit 27,7 Prozent. Platz drei für die CDU auch in Langenleuba-Niederhain – dort positionierte sich die Linke ganz knapp (27,9 Prozent) vor der AfD (27,8 Prozent).

Die Wahlbeteiligung lag in Nobitz bei 55,2 Prozent, in Langenleuba-Niederhain bei 58,8 Prozent.

Von Kay Würker