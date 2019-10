FDP-Kreischef holt überraschend 13 Prozent – Grünen-Kandidaten tief enttäuscht

Altenburg

Eine gedrückte, beinahe schon gespenstische Atmosphäre herrschte am Sonntag nach Verkündung der ersten Hochrechnungen bei den Grünen. „Wie soll die Stimmung anders sein, wenn das Ergebnis gespenstisch ist“, sagte ein Sympathisant im Grünen Salon am Markt in Altenburg, wo die meisten der rund 30 Anwesenden an einem leckeren Büfett versuchten, ihre Stimmung zumindest etwas aufzuhellen.

„Das Ziel sieben Prozent haben wir klar verfehlt, trotz eines tollen Wahlkampfes“, schätzte Nick Purand, einer der beiden Direktkandidaten, ein. „Entweder haben unsere Inhalte die Wähler nicht überzeugt oder wir haben unsere Inhalte nicht richtig rübergebracht.“ So wie in Sachsen und Brandenburg hätten viele Wähler die Partei des Regierungschefs gewählt.

Grüne als Überbringer schlechter Nachrichten

Er sei unzufrieden, überrascht und ernüchtert, sagte Bernhard Stengele. Er habe mit klaren Zugewinnen für die Grünen gerechnet. Viele Wähler haben die Grünen wohl an die Linken verloren. Grüne werden offenbar als die Überbringer der schlechten Nachrichten wahrgenommen, wie bei der Klimakrise. „Und viele Leute denken, wegen der Maßnahmen gegen den Klimawandel werde nun vieles teurer und bringen dies mit den Grünen in Verbindung“, sagte Stengele. Die CDU habe versucht, schlechte Stimmung zu verbreiten, die Regierungsarbeit schlecht zu machen, ohne selbst eigene Konzepte zu haben, bewertete Stengele das Abschneiden der Union.

FDP sorgt für kleine Sensation

FDP-Kreischef Marco Thiele holt in seinem Wahlkreis überraschend 13 Prozent der Erststimmen, und damit mehr als SPD und Grüne. Quelle: Thomas Haegeler

Das Ergebnis von FDP-Kreischef Marco Thiele war die Sensation des Abends: 13 Prozent bedeuteten Platz drei im Wahlkreis 44 hinter Christoph Zippel ( CDU) und Ralf Plötner (Linke). „Ich bin positiv überrascht“, sagte der 35-jährige Lehrer erfreut, aber bescheiden. „Das Ergebnis werde ich als Kreisvorsitzender mitnehmen, um noch aktiver zu werden.“ Über die Gründe, warum er fast viermal so viele Stimmen zog wie seine Partei im Wahlkreis, wollte er allerdings nur spekulieren. „Ich bin überzeugter Altenburger, kenne einige Leute und habe eine Zeit hier gearbeitet“, sagte er, noch bevor er am Abend auf sein Ergebnis angestoßen hatte. Außerdem sei er ein neues Gesicht und bringe frischen Wind in die Politik. „Das kommt derzeit gut an.“

Von Jens Rosenkranz