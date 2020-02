Im kleinen Örtchen Paske am Hohenwarte-Stausee wählten am Sonntag fast zwei Drittel der Wähler die AfD. In Gerstengrund erhielt die Partei von Rechtsaußen Björn Höcke dagegen keine einzige Stimme – der Ort wird dafür mit Freibier belohnt. Wir haben uns die Wahlhochburgen der Parteien genauer angeschaut.