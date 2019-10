Jubel bei Linken und AfD in Altenburg – Totenstille bei CDU und Grünen

Altenburg

Lautstarkes Klatschen und vereinzelte Freudenschreie gab es bei der Geschäftsstelle der Linken in der Moritzstraße, als der Balken der ersten Hochrechnung der ARD bei 29,5 Prozent endete. Auch das Abrutschen der CDU auf 22 Prozent nahmen die gut 20 Anwesenden kurz nach 18 Uhr wohlwollend zur Kenntnis. Die Geräuschkulisse änderte sich aber beim Blick auf das Abschneiden der beiden Koalitionspartner von SPD und Grüne. „Oh“, war besonders bei den Grünen, die nur noch knapp über 5 Prozent lagen, zu vernehmen.

Linke sehen klaren Regierungsauftrag

„Das tut mir wirklich weh“, sagte die Schmöllner Landtagsabgeordnete Ute Lukasch (Linke) mit Blick auf das schwache Abschneiden der bisherigen Koalitionspartner und ergänzte zum sich abzeichnenden Wahlsieg der eigenen Partei: „Da kann ich mit leben, wenn es so bleibt.“ Der Altenburger Direktkandidat Ralf Plötner zeigte sich damit ebenfalls „sehr zufrieden“. „Das ist ein klarer Regierungsauftrag für uns und Bodo Ramelow“, so der Kreischef der Linken. „Aber wir müssen jetzt abwarten und hoffen, ob und dass es für Rot-Rot-Grün reicht.“

AfD verhöhnt CDU-Chef Mohring

Ebenfalls mit ohrenbetäubendem Jubel quittierten die AfD-Anhänger in der Geschäftsstelle in der Kesselgasse den 18 Uhr verkündeten Zugewinn für ihre Partei. Schnell folgte der Sprechchor: „ Mohring, Mohring – alles ist vorbei“, mit dem die Anwesenden den gescheiterten Versuch des CDU-Landeschefs Mike Mohring verhöhnten, eine Regierung der Mitte mit SPD, Grünen und FDP zu bilden. „Unser Hauptziel, die rot-rot-grüne Landesregierung zu verhindern, ist aufgegangen“, freute sich AfD-Kreissprecher Thomas Rudy. Das gelte auch für eine CDU-geführte Regierung, es sei denn, die Union setze Mohring ab und koaliere doch noch mit der AfD. „Ansonsten führt kein Weg an Neuwahlen vorbei“, sagte Rudy der OVZ.

Betretene Mienen in CDU-Geschäftsstelle

Ganz anders die Stimmung bei der CDU. Gerade so zehn Parteimitglieder hatten sich aufgrund von Krankheitsfällen und anderweitiger Verpflichtungen in die Geschäftsstelle am Weibermarkt verirrt. Ihre Mienen wirkten nach den ersten ZDF-Hochrechnungen mit Werten um die 22 Prozent angespannt bis betreten. „Als Landespartei sind wir unzufrieden, weil das deutlich unter dem liegt, was wir erwartet haben“, erklärte der Altenburger Landtagsabgeordnete Christoph Zippel. Allerdings decke sich das Ergebnis nicht mit seinen persönlichen Wahrnehmungen beim Wahlkampf vor Ort. „Deshalb werden wir das hiesige Ergebnis abwarten.“

Gespenstische Stille bei Grünen auf dem Markt

Eine gedrückte, beinahe schon gespenstische Atmosphäre herrschte bei den Grünen. „Wie soll die Stimmung anders sein, wenn das Ergebnis gespenstisch ist“, sagte ein Sympathisant im Grünen Salon am Markt, wo die meisten der rund 30 Anwesenden an einem gut aussehenden Büfett versuchten, ihre Stimmung zumindest etwas aufzuhellen. „Das Ziel sieben Prozent haben wir klar verfehlt“, schätzte Nick Purand ein, einer der beiden Direktkandidaten. Er sei unzufrieden, überrascht und ernüchtert, erklärte Bernhard Stengele. Er habe mit klaren Zugewinnen gerechnet. „Aber viele Leute denken, wegen der Maßnahmen gegen den Klimawandel werde nun vieles teurer und bringen dies mit den Grünen in Verbindung.“

Die SPD verzichtete in Altenburg gleich ganz auf eine Wahlparty. Stattdessen fuhren führende Genossen nach Erfurt.

