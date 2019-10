Nach Auszählung erster Wahllokale: AfD liegt in Rositz vorn, CDU erobert Kriebitzsch

Altenburg

Die ersten Wahllokale sind ausgezählt: Aus Rositz, Kriebitzsch, Heyersdorf und Vollmershain liegen erste Ergebnisse des Wahlsonntags vor. AfD-Direktkandidat Thomas Rudy holte sowohl in Rositz als auch in Heyersdorf die meisten Stimmen, in Kriebitzsch und Vollmershain liegt CDU-Bewerberin Simone Schulze vorn.

Dieses Erststimmen-Ergebnis korrespondiert auch mit den Zweitstimmen für die Parteien. 39,5 Prozent schaffte die CDU in Kriebitzsch, 29,4 Prozent in Vollmershain. Das reichte den Christdemokraten in beiden Gemeinden, um stärkste Kraft zu sein. In Rositz kommt die AfD auf 41,5 Prozent und hält die zweitstärkste Kraft, die Linke mit 23,7 Prozent, deutlich auf Abstand. In Heyersdorf kommen Linke und AfD auf exakt das gleiche Ergebnis: jeweils 27,4 Prozent.

Von Kay Würker