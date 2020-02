Erfurt

Trotz der Forderungen der Bundesspitzen von CDU und CSU nach Neuwahlen in Thüringen und der Aufforderung der FDP-BUndestagsfraktion, dass Kemmerich zurücktreten solle, hat sich die dortige CDU-Fraktion dagegen ausgesprochen. „Wir sehen unsere Verantwortung darin, Stillstand und Neuwahlen zu vermeiden“, erklärte ein Sprecher der Fraktion am Mittwoch. Auch Thomas Kemmerich, frischer FDP-Ministerpräsident mit Unterstützung von CDU und AfD, sagte im MDR: „ Neuwahlen sind keine Alternative“.

Insgesamt gibt es mehrere Wege, die zu einer Neuwahl führen können: Das Parlament kann einen entsprechenden Antrag stellen, der von einer Zwei-Drittel-Mehrheit getragen werden muss. Der gewählte Ministerpräsident, aktuell also Thomas Kemmerich, kann ein Misstrauensvotum verlangen. Wenn er dann nicht wieder die absolute Mehrheit erringt, muss innerhalb von drei Wochen ein neuer Ministerpräsident gewählt werden oder Neuwahlen angesetzt werden.

Die Vorsitzende der Bundes-CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, kritisierte die thüringische Fraktion scharf und stellte klar, dass ihr entgegen den Bitten der Bundesspitze gehandelt wurde. Daher sprach sie sich für Neuwahlen im Freistaat aus. Ähnliches war auch aus Bayern zu hören von Ministerpräsident Söder zu hören: „Ich glaube nicht, dass Thüringen jetzt mit dem heutigen Tag regierungsfähiger geworden ist. Das Beste und Ehrlichste wären klare Neuwahlen.“

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, schlägt den Rücktritt des neuen Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich ( FDP) und rasche Neuwahlen vor. Er twitterte am Mittwoch: „Man kann, ja soll in einer demokratischen #Wahl antreten. Aber man lässt sich nicht von @ AfD -Faschisten wählen. Wenn es doch passiert, nimmt man die Wahl nicht an. Am besten für @KemmerichThL , # Thüringen und @fdp: Sofortiger #Rücktritt, schnelle # Neuwahlen.“ Sein Büro bestätigte auf Nachfrage die Echtheit des Tweets.

