Die OBM-Wahl in Leipzig ist spannend wie noch nie. Am 1. März geht das Ringen in die entscheidende zweite Runde, diesmal nur noch mit Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD), Sebastian Gemkow (CDU) und Ute Elisabeth Gabelmann (Piraten). Eine Woche vor dem Urnengang zeigt eine Umfrage im Auftrag der LVZ, wie es im Rennen steht.