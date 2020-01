Bereits dreimal so viele Briefwähler wie 2013

Leipzig

Bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2013 ab. Bis Dienstagabend wurden für 57 611 der rund 470 800 Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen bereits ausgestellt. Davon sind 39 926 Wahlbriefe nach den Worten von Wahlleiterin Andrea Schultz bereits zurückgeschickt worden. Das sind fast dreimal so viele wie zum Vergleichszeitpunkt im Jahr 2013.

20 000 mehr Wahlberechtigte als zur Landtagswahl 2019

„Das liegt voll im Trend“, sagte Schultz. Die Briefwahl habe in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Obwohl die Zahl Wahlberechtigten an der Abstimmung über den künftigen OBM gegenüber der Landtagswahl vom September 2019 aufgrund der Zulassung von EU-Bürgern um 20 000 zugenommen habe, werde die Zahl der Briefwähler bei der OBM-Wahl am Sonntag wohl unter der bei der Landtagswahl bleiben. Damals wurden rund 85 000 Briefwähler gezählt.

Bei der OBM-Wahl 2013 lag die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang bei 40,7 Prozent, im zweiten Wahlgang dann nur noch bei 34,2 Prozent.

An der Landtagswahl 2019 hatten 65,1 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen. Das waren knapp 21 Prozentpunkte mehr als fünf Jahre zuvor.

Von K. S.