Das Dilemma von Burkhard Jung – ein Kommentar

Leipzig

„Selbst die schönste Stadt wird hässlich, wenn sie nicht zusammenhält.“ Das ist ein Slogan aus der Wahlwerbung von Burkhard Jung. Der amtierende SPD-Oberbürgermeister hat in seiner bisherigen Amtszeit eines immer glaubwürdig vertreten: den Gemeinsinn, die Gemeinschaft, das Verbindende, den Zusammenhalt. Wer an der Spitze dieser Stadt stehen will, muss das auch tun. Gerade in Zeiten, in denen der gesellschaftliche Riss immer tiefer geht.

Lagerwahlkampf eröffnet

Im ersten Wahlgang um das höchste Leipziger Amt musste Jung eine herbe Niederlage einstecken. Kurz darauf hat er den Lagerwahlkampf eröffnet. Mit deftigen Worten an seine Genossen: „Es geht jetzt um Internationalität, Weltoffenheit, bunte Stadt – oder: rechts gescheitelt, rechts gekämmt.“ Das ist nur ein Teil seiner emotionalen Rede und sicher ein Stück weit eine spontane Reaktion nach einem auch für ihn unerwarteten Ergebnis. Aber es ist halt der Teil, der hängen bleibt. Und diese Worte tun eines definitiv nicht: den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Zuspitzung ist Jungs einzige Chance

Auch wenn Jung seinen stärksten Herausforderer nicht beim Namen nennt, lässt sich der Zusammenhang herstellen. Dabei sind Sebastian Gemkow und das Gros seiner Wähler eines ganz sicher nicht: rechts gescheitelt. Sie wären es auch dann nicht, sollte der CDU-Kandidat am Ende auch mit Stimmen von AfD-Anhängern an der Stadtspitze landen. Jung weiß das. Er weiß aber zugleich, dass seine einzige Chance in genau dieser Zuspitzung liegt.

Kurswechsel ist nicht unredlich

Eine Zuspitzung, die gar nicht unredlich ist: In einem demokratischen Wahlkampf, erst recht in dieser Phase, dürfen durchaus die Fetzen fliegen. Da darf polarisiert und ausgeteilt werden. Ob der Wähler am Ende einen solchen Stil goutiert oder den zumindest bislang betont sachlich auftretenden Gemkow belohnt, kann heute niemand sagen.

OBM muss zentrale Botschaft aufgeben

Es ist ein gewisser Preis, den OBM Jung für seinen Kurswechsel im Wahlkampf zahlt: Er muss eine seiner zentralen Botschaften aufgeben, wenigstens für ein paar Wochen. Die Stadtgesellschaft wird das aushalten. Für Burkhard Jung ist es ein Dilemma.

Von Björn Meine