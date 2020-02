Das Duell – wie läuft jetzt der OBM-Wahlkampf in Leipzig weiter?

Leipzig

Und da waren es nur noch drei: Nach dem Rückzug von Marcus Viefeld ( FDP), Franziska Riekewald (Linke), Katharina Krefft ( Bündnis 90/Die Grünen) Katharina Subat (Die Partei) und Christoph Neumann (AfD) wird sich der Wahlkampf bis zum 1. März auf Burkhard Jung ( SPD) und Sebastian Gemkow ( CDU) konzentrieren.

Wie sieht Gemkow „indirekte AfD-Unterstützung“?

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linke sind am Freitag nach vorn gegangen. Sie beziehen sich auf die Ereignisse in Thüringen, wo Thomas Kemmerich in dieser Woche mit Stimmen von CDU, FDP und AfD zunächst zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, bevor er am Sonnabend zurücktrat. „Der Tabubruch der Zusammenarbeit von AfD mit FDP und CDU bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen wirkt nach“, schreiben die Parteien in einer gemeinsamen Erklärung. „Wie kommentiert der CDU-Kandidat Sebastian Gemkow die Ereignisse von Erfurt und wie sieht er die indirekte Unterstützung der AfD in Leipzig?“

Feist : Verbal abrüsten

Gemkow hatte bereits kurz nach den Ereignissen in Thüringen erklärt: Bürger dürften nicht ausgegrenzt werden. „Aber eine Zusammenarbeit mit der AfD kommt nicht in Frage.“ Leipzigs CDU-Chef Thomas Feist sprach mit Blick auf den Vorwurf der indirekten Unterstützung der AfD von einer hanebüchenen Argumentation. „Unser Ziel ist es doch, Bürger wieder wegzukriegen von der AfD. Wenn uns das gelingt, können wir uns doch nicht auf der anderen Seite darüber beschweren.“ Burkhard Jung könne auch nicht wissen, ob er im zweiten Wahlgang von Leuten gewählt werde, die vorher bei der AfD das Kreuz gemacht haben. „Das ist eine Personenwahl – es geht um unsere Stadt, um Bürgernähe und darum, wer die besten Angebote macht“, konstatierte Feist. Die CDU werde sich deshalb auf ihren Kandidaten konzentrieren und auf Sachthemen.

Die Schwerpunkte: Mobilität ( Gemkow hatte ein Radwegekonzept in den Wahlkampf eingebracht), Wohnen (mehr Wohnungsbau und weniger Einschränkungen) sowie Sicherheit („Recht und Gesetz müssen in allen Stadtteilen gelten“). Den Lagerwahlkampf „werden wir sicher nicht befeuern“, sagte Feist. Er erinnerte an die Leipziger Tradition der Runden Tische. „Da gab es sehr viele sehr unterschiedliche Leute, die sachlich miteinander umgegangen sind.“ Es brauche verbale Abrüstung, so Feist.

Mann : Über Inhalte reden

„Das wird schon eine ziemliche Zuspitzung, ein knappes Rennen, ein Herzschlag-Finale“, erklärte Leipzigs SPD-Chef Holger Mann mit Blick auf die kommenden Wochen. Aber: „Wir werden über konkrete Inhalte sprechen“, betonte auch Mann. In dieser Woche seien die Emotionen nach den Ereignissen in Leipzig und Thüringen sehr hochgekocht. „Das muss eine Warnung sein, die uns allen zeigt, wie schnell es gehen kann, dass die AfD entscheidenden Einfluss gewinnt“, sagte Mann. Linke, Grüne und SPD hätten viele Schnittmengen – etwa beim 365-Euro-Ticket (das Riekewald, Krefft und Jung wollen), bei der Verkehrspolitik ( Mann verweist auf die zur Kommunalwahl propagierten Radschnellwege, die die CDU nicht gewollt habe), bei der Wohnungspolitik (Linke, Grüne und SPD sind für mehr regulierende Eingriffe) oder bei den Schulen (alle drei wollen die Gemeinschaftsschule). Unabhängig von der politischen Einstellung Gemkows sei die Frage, mit welchen Mehrheiten er seine Ideen durchsetzen wolle, so Mann.

Gabelmann will für Bürgeranliegen kämpfen

Im Rennen bleibt auch Ute Elisabeth Gabelmann (unabhängig). Sie wird von ÖDP, Demokratie in Bewegung, Humanisten und Piratenpartei unterstützt. „Ich werde auch ohne Amt oder Mandat weiterhin für die wichtigen Bürgeranliegen kämpfen, die gerade in einem Lagerwahlkampf unterzugehen drohen“, sagte Gabelmann am Freitag. Sie hatte im ersten Wahlgang 0,9 Prozent der Stimmen erhalten.

Alles zur OBM-Wahl lesen Sie hier

Von Björn Meine