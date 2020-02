Das sollten Sie über die Wahl am Sonntag wissen

Leipzig

Leipzig wählt am Sonntag einen neuen Oberbürgermeister. Wer in den nächsten sieben Jahren die Geschicke der achtgrößten Stadt in Deutschland lenkt, haben 470 800 Leipziger in der Hand. Und das Interesse an dieser Wahl scheint so hoch wie lange nicht mehr. Was Sie über die Wahl am Sonntag wissen sollten, haben wir für Sie zusammengestellt.

Was brauche ich zum wählen?

Mitzunehmen sind der Wahlbenachrichtigungsbrief, den alle Wähler per Post erhalten haben, sowie der Personalausweis oder Reisepass. Sollten Sie die Wahlbenachrichtigung nicht mehr wiederfinden, ist eine Identifikation im Wahllokal nur mit Personalausweis ebenfalls möglich.

Wann kann ich am Sonntag wählen?

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wo befindet sich mein Wahllokal?

Auf der Wahlbenachrichtigung ist die Adresse des Wahllokals vermerkt. Außerdem findet sich darauf ein Hinweis, ob Menschen mit Handicap den Wahlraum barrierefrei erreichen können. Wer die Wahlbenachrichtigung verlegt hat, kann auch im Internet unter https://www.leipzig.de/wahllokalsuche sein Wahllokal finden. 181 der 349 Wahllokale, die sich häufig in Schulen befinden, sind barrierefrei zugängig, die übrigen über Stufen erreichbar.

Wie viele Stimmen habe ich?

Musterstimmzettel für die Oberbürgermeisterwahl am 2. Februar. Quelle: Stadt Leipzig

Auf dem Wahlschein stehen acht Kandidaten: Burkhard Jung ( SPD), Sebastian Gemkow ( CDU), Franziska Riekewald (Linke), Katharina Krefft (Grüne), Christoph Neumann ( AfD), Marcus Viefeld ( FDP), Ute Elisabeth Gabelmann (Piraten) und Katharina Subat (Die Partei). Jeder Wähler hat nur eine Stimme, darf also nur einen dieser Kandidaten ankreuzen. Am Eingang des Wahlraumes hängt ein Musterstimmzettel aus – der auch in Blindenschrift verfügbar ist.

Wie wird das Wahlergebnis ermittelt?

Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr ermitteln die Wahlvorstände die Ergebnisse im jeweiligen Wahlbezirk. Die Briefwahlvorstände kommen ab 14.30 Uhr in der Gerda-Taro-Schule in der Telemannstraße 9 zur Zulassung der Wahlbriefe zusammen. Die öffentliche Auszählung der Stimmzettel erfolgt dann ab 18 Uhr. Insgesamt sind rund 3700 Wahlhelfer im Einsatz.

Wann steht das Wahlergebnis fest?

Die ersten Wahlergebnisse laufen erfahrungsgemäß gegen 18.30 Uhr ein. Mit einem vorläufigen Wahlergebnis wird gegen 22 Uhr gerechnet.

Wo kann ich die Wahlergebnisse am Sonntagabend live verfolgen?

Die Wahlergebnisse, die fortlaufend aus den Wahllokalen gemeldet werden, können Sie bei der LVZ im Internet unter www.lvz.de beobachten. Dort werden die Stände regelmäßig aktualisiert.

Wie schon in den Vorjahren ist auch dieses Mal wieder das Neue Rathaus ab 17.30 Uhr für Besucher geöffnet. Ab 18 Uhr führt dort der Leiter des Amtes für Statistik und Wahlen, Christian Schmitt, durch den Wahlabend. Speisen und Getränke werden übrigens vor Ort verkauft. Das Mitbringen von Glasflaschen ist aus Sicherheitsgründen untersagt.

Das amtliche Ergebnis der Wahl wird dann in der öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 6. Februar um 14 Uhr im Zimmer 377 des Neuen Rathauses verkündet.

Wird am Sonntag schon ein Wahlsieger feststehen?

Seit der Oberbürgermeister 1994 direkt von den Leipzigern gewählt wird, war es lediglich Wolfgang Tiefensee ( SPD) im Jahr 2005 gelungen, die Abstimmung schon im ersten Wahlgang für sich zu entscheiden. In allen anderen Fällen wurde ein zweiter Wahlgang notwendig. Denn der Sieger braucht die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Stimmen, ansonsten muss vier Wochen später ein zweiter Wahlgang stattfinden. Bei diesem reicht dann die einfache Mehrheit. Wahlsieger ist dann derjenige, der die meisten Stimmen aller angetretenen Kandidaten auf sich vereint. Auch in diesem Jahr ist davon auszugehen, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommen wird.

Wie geht es weiter, wenn am Sonntag noch kein Wahlsieger ermittelt wird?

Im Falle eines zweiten Wahlgangs, der für den 1. März terminiert ist, können die Wahlvorschläge, die zur ersten Wahl zugelassen waren, vom Montag an bis zum 7. Februar, 18 Uhr, geändert oder zurückgezogen werden. Neue Wahlvorschläge jedoch, die zur ersten Wahl nicht zugelassen waren, können für die zweite Runde nicht eingereicht werden. Über die Kandidaten, die dann am 1. März zur Abstimmung stehen würden, würde der Wahlausschuss am 7. Februar ab 18.30 Uhr in der Thomasiusstraße 1 (zweite Etage) beraten.

Mehr Informationen zur Wahl und den Kandidaten finden Sie unter www.lvz.de/wahl.

Von Klaus Staeubert