Das waren Leipzigs Oberbürgermeister

Noch hängt sein Porträt nicht in der Galerie im Neuen Rathaus: Dort sind nur jene Leipziger Oberbürgermeister verewigt, die nicht mehr im Amt sind. Wann ein Bild in Auftrag gegeben wird, hängt vom Ausgang der OBM-Wahlen am 2. Februar ab. Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) will es noch einmal wissen und weitere sieben Jahre Oberbürgermeister sein.

Die Geschichte der Leipziger Oberbürgermeister beginnt mit Otto Georgi, der bereits im Oktober 1876 zum Bürgermeister gewählt wurde. 1871 zählte Leipzig dann erstmals über 100 .000 Einwohner – laut „Ortsstatus“, der ersten bürgerlichen Leipziger Stadtverfassung, wurde Georgi 1877 zum Oberbürgermeister befördert. Ebenso wie die Amtsnachfolger Bruno Tröndlin, Rudolph Dittrich und Karl Rothe wurden sie durch die Stadtverordneten – damals politische Repräsentanten der männlichen Leipziger mit Stadtrecht – auf Lebenszeit gewählt. Erst mit der Novemberrevolution 1918 wurde das freie, geheime Wahlrecht eingeführt – auch Frauen durften endlich zur Wahlurne. Die Galerie im Leipziger Rathaus würdigt ebenso Carl Friedrich Goerdeler, der sich den Nationalsozialisten widersetzte und am Attentat gegen Hitler beteiligt war, sowie Erich Zeigner, der sich beim Wiederaufbau Leipzigs nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg einen Namen machte. Die SED-Repräsentanten der DDR-Zeit werden nur namentlich erwähnt.

Das waren die bisherigen Oberbürgermeister Otto Georgi( NLP) 20.12.1877 – 30.09.1899 Karl Bruno Tröndlin( NLP) 02.10.1899 – 27.05.1908 Rudolf Dittrich( NLP) 14.07.1908 – 31.12.1917 Karl Rothe(DVP) 02.01.1918 – 04.04.1930 Carl Friedrich Goerdeler(DNVP) 23.05.1930 – 31.03.1937 Hans Rudolf Haake(kommissarisch / NSDAP) 01.04.1937 – 11.10.1937 Kurt Walter Dönicke( NSDAP) 12.10.1937 – 11.10.1938 Hans Rudolf Haake(kommissarisch / NSDAP) 11.10.1938 – 20.08.1939 Alfred Freyberg( NSDAP) 21.08.1939 – 18.04.1945 Johannes Vierling (parteilos) 23.04.1945 – 16.07.1945 Erich Zeigner ( SPD/ SED) 16.07.1945 – 05.04.1949 Max Opitz( SED) 18.05.1949 – 05.06.1951 Erich Uhlich( SED) 01.10.1951 – 05.12.1959 Walter Kresse ( SED) 05.12.1959 – 15.04.1970 Karl-Heinz Müller ( SED) 16.04.1970 – 20.01.1986 Bernd Seidel( SED) 20.01.1986 – 03.11.1989 Günter Hädrich( SED) 04.11.1989 – 04.06.1990 Hinrich Lehmann-Grube( SPD) 04.06.1990 – 01.07.1998 Wolfgang Tiefensee( SPD)01.07.1998 – 21.11.2005 Andreas Müller(kommissarisch/ SPD) 22.11.2005 – 28.03.2006 Burkhard Jung( SPD) seit 29. März 2006

Lehmann-Grube war ein Glücksfall für Leipzig

Von Hinrich Lehmann-Grube, dem ersten frei gewählten Oberbürgermeister nach der Friedlichen Revolution, hängt natürlich ein Porträt in der OBM-Galerie. Der seit 1958 aktive Sozialdemokrat, ab 1979 elf Jahre Oberstadtdirektor der Stadt Hannover, war kurz vor Ende 1989 von seiner Partei gebeten worden, sich bei den ersten demokratischen Kommunalwahlen in der DDR im Mai 1990 um einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung und auch um das Amt des Oberbürgermeisters zu bemühen. Noch vor der Wahl im April 1990 wurde Lehmann-Grube Bürger der DDR – um deutlich zu machen, dass Leipzig für ihn keine Zwischenstation darstellte. Lehmann-Grube regierte bis zum Juli 1998. Selbst politische Gegner bezeichneten ihn als „Glücksfall für Leipzig“. Er musste die Verwaltung nach der Wende völlig neu aufbauen, prägte in einer Mischung aus preußischer Disziplin und sächsischem Pragmatismus den Politikstil, nicht zuerst parteipolitisch zu denken, sondern über die Parteigrenzen hinweg zusammen am Gemeinwesen zu arbeiten. Es galt, auch viele unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Doch das viel belächelte „Leipziger Modell“ hat die Stadt in den Anfangsjahren nach der Friedlichen Revolution vorangebracht. Lehmann-Grube bleibt für immer der „ Leipzig kommt“-OBM.

Zur Galerie Im Neuen Rathaus hängen in einer Porträt-Galerie die Bilder ehemaliger Oberbürgermeister mit bedeutenden Verdiensten für Leipzig. Die Amtsträger aus der Zeit des Nationalsozialismus sowie der DDR werden auf einer Tafel genannt. Ausnahmen bilden Goerdeler und Zeigner, die auch gezeigt werden.

Tiefensee wirbt mit Cello für Olympia

Ihm folgte am 1. Juli 1998 Wolfgang Tiefensee ( SPD) im Amt, von dem wohl die Bilder mit dem Cello bei Leipzigs Olympia-Bewerbung in Erinnerung bleiben. Der Polit-Aufsteiger, der erst 1995 der SPD beitrat, spielte im April 2003 beim nationalen Vorentscheid „Dona Nobis Pacem“ (Gib uns Frieden). Damals glaubten viele an ein „zweites Leipziger Wunder“ – in Anspielung auf die Friedliche Revolution. Leipzig setzte sich gegen die deutschen Konkurrenten durch, doch international platzte der Olympiatraum. Vorangebracht haben sowohl Tiefensee als auch die Olympiabewerbung die Stadt Leipzig trotzdem. Die Ansiedlungen von Porsche und BMW werden ihm zugeschrieben, aber auch einige Ungereimtheiten – Krisen schüttelte er immer wieder ab. Tiefensee war bis 21. März 2006 Oberbürgermeister, bereits am 22. November 2005 trat er in der Großen Koalition das Amt des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung an.

Der damalige Erste Bürgermeister Andreas Müller ( SPD) führte Leipzig bis zum März 2006 kommissarisch, seit dem 29. März 2006 ist Burkhard Jung ( SPD) im Amt. Jung hat die vorgezogene Wahl damals im zweiten Wahlgang mit knapp 51,6 Prozent knapp gewonnen. Auch die Wiederwahl 2013 glückte.

Mit seinem Namen werden das rasante Wachstum der Stadt, die wirtschaftliche Ansiedlung von Unternehmen wie DHL und Amazon sowie der Rückgang der Arbeitslosigkeit assoziiert – aber auch die Konflikte um steigende Mieten und fehlende Kita-Plätze. Im Skandal um die Wasserwerke kämpfte Jung souverän am Londoner High Court of Justice für Leipzig. Was ihm viele übel nehmen: Im Vorjahr wollte er auf den Chefsessel des Ostdeutschen Sparkassenverbandes wechseln, bekam aber keine Mehrheit.

Jung ist derzeit Präsident des Deutschen Städtetages. Für zwei Jahre kümmert er sich um die Interessen von rund 3400 Städten und Gemeinden – vorausgesetzt, er wird wiedergewählt und tritt die dritte Amtszeit an. Wenn nicht, gibt es zumindest bald einen Auftrag für ein neues Porträt in der Rathausgalerie.

Von Mathias Orbeck