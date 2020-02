Deshalb wird erst am 1. März erneut in Leipzig gewählt

Leipzig

Vier Wochen haben die Bewerber um den Sitz des Leipziger Oberbürgermeisters jetzt noch einmal für den Wahlkampf Zeit. Am 1. März können die Bürger noch einmal abstimmen. Doch warum dauert das so lange? Wahlleiterin Andrea Schultz erklärt, wie der Termin zustande kommt.

„Wir müssen uns da ans Gesetz halten“, sagt sie. Ein Blick in die Vorschriften ergibt, dass frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der ersten Wahl ein zweiter Wahlgang stattfinden muss. Damit ist klar, dass drei Termine zur Auswahl standen: der 16. und 23. Februar sowie der 1. März.

Erster Termin zu knapp

„Der 16. Februar wäre zu knapp geworden“, erklärt Schultz. Bis zum 7. Februar haben die Kandidaten Gelegenheit, ihre Bewerbung zurückzuziehen. Es folgen drei Tage für mögliche Beschwerden. „Wir können also erst am 10. Februar mit dem Druck der neuen Wahlzettel beginnen“, so die Wahlleiterin. Das Briefwahlbüro öffnet am 12. Februar. Zeitgleich gehen 60.000 Briefwahlunterlagen in die Post. Alle Leipziger, die schon für die erste Abstimmung diese Papiere beantragt haben, bekommen sie jetzt automatisch erneut. Im ungünstigsten Fall lägen sie erst am 15. Februar im Briefkasten. Das wäre beim frühst möglichen Termin einen Tag vor dem Wahlsonntag und damit viel zu kurzfristig.

Winterferien ein Problem

Hinzu kommen die Winterferien vom 10. bis 22. Februar. Viele Stimmberechtigte sind da im Skiurlaub und somit gar nicht erreichbar. Das ist auch ein Grund, warum der nächste Termin nicht genutzt wird. Hinzu kommt der traditionelle Rosensonntagsumzug in Leipzig am 23. Februar.

Es bleibt damit nur noch der 1. März übrig. Es ist auch der letztmögliche vom Gesetz vorgeschriebene Termin und wird nun für den zweiten Wahlgang genutzt.

Von Matthias Roth