Dürfen Briten noch an der OBM-Wahl in Leipzig teilnehmen?

Leipzig

Jeder Bürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in Leipzig wohnt, darf an der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag teilnehmen. Das tritt auch auf Menschen aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu, die in Leipzig leben. Deshalb sind für die Wahl am Sonntag auch rund 20 000 Menschen mehr wahlberechtigt als noch vor fünf Monaten bei der Landtagswahl.

670 wahlberechtigte Briten in Leipzig

In Leipzig leben aktuell mehr als 700 Menschen mit ausschließlich britischer Staatsbürgerschaft, davon sind rund 670 Bürger wahlberechtigt. Mit dem Austritt aus der EU verlieren sie jedoch ihr Wahlrecht.

Aber was bedeutet das nun für die OBM-Wahl am Sonntag? Die Wahlbenachrichtigungen wurden auch an die Briten schon vor Wochen verschickt. Das heißt, sie stehen im Wählerverzeichnis und könnten demnach auch ihre Stimmen abgeben. Eine gesetzliche Regelung für Fälle wie den Brexit existiere nicht, sagt Wahlleiterin Andrea Schultz auf LVZ-Anfrage. Es gebe daher von der Rechtsaufsichtsbehörde, der Landesdirektion Sachsen, eine Stellungnahme, wie mit den britischen Wählern in Leipzig zu verfahren ist.

Briefwahl-Stimmen von Briten werden nur bis Mitternacht gezählt

Demnach können in Leipzig lebende Briten an der Briefwahl teilnehmen, wenn sie bis zum Vollzug des Brexits gewählt haben. Nur in diesem Fall werden die Stimmen gezählt. „Die Wahlscheine werden dann behandelt wie die von Verstorbenen oder Weggezogenen“, erklärte Schultz. Um sicherzustellen, dass sie nur bis Freitag, 24 Uhr, wählen, werde der Briefkasten der Briefwahlstelle an diesem Freitag genau um Mitternacht geleert. Bis dahin eingegangene Wahlscheine von Briten würden gezählt. Alles, was danach eintrifft jedoch nicht. Bis zum Sonntag würden die Namen der Briten aus dem Wählerverzeichnis gestrichen, so Schultz weiter, sodass sichergestellt sei, dass kein Unberechtigter an der Abstimmung über den nächsten Leipziger Oberbürgermeister teilnehmen kann.

Von Klaus Staeubert