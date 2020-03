Einschüchterungs-Vorwürfe: Leipziger SPD widerspricht Gabelmann

Leipzig

Die Leipziger SPD hat am Mittwoch die Vorwürfe zurückgewiesen, an Einschüchterungen und Bedrohungen gegen die Piraten-Kandidatin bei der Oberbürgermeisterwahl, Ute Elisabeth Gabelmann, beteiligt gewesen zu sein. „Wir haben entgegen ihrer im LVZ-Artikel geäußerten Aussage niemanden ‚auf sie angesetzt‘, noch gibt es bei uns ‚niedrige Chargen‘, sondern selbstständig, denkende Menschen, die wissen, was sich gehört und was nicht“, twitterte die Partei am Abend.

Die SPD kritisiert Gabelmann dafür, dass sie für ihre Darstellung keine Belege vorbringe. Parteichef Holger Mann habe sich zudem bereits am Montag bei ihr und Mitbewerber Sebastian Gemkow ( CDU) für den Wahlkampf bedankt. „Sie war für uns mithin eine gleichberechtigte Mitbewerberin“, heißt es in den SPD-Tweets.

Verbale Attacken im Netz

Gabelmann, die bei der zweiten Runde der OBM-Wahl als einzige Kandidatin neben Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) und CDU-Herausforderer Gemkow angetreten war, hatte am Mittwoch in der LVZ von verbalen Attacken im Netz, insbesondere in sozialen Netzwerken, gegen sie berichtet. Die Piraten-Kandidatin vermutete dahinter eine gezielte Strategie, sie zum Rückzug zu bewegen, um Jungs Kandidatur zu stärken. Im ersten Wahlgang war der Amtsinhaber noch knapp Gemkow unterlegen, am Sonntag gewann Jung mit 1,5 Prozentpunkten Vorsprung.

„Als klar war, dass ich im zweiten Wahlgang wieder antreten werde, haben bei der SPD wahrscheinlich einige angefangen zu rechnen und zunächst niedere Chargen auf mich angesetzt“, hatte Gabelmann den Sozialdemokraten indirekt vorgeworfen. Am Mittwochabend hielt die Piraten-Kandidatin an ihrer Darstellung fest. „Die Natur von subtilen Drohungen ist, dass sie nicht nachweisbar sind und auch dazu führen sollen, dass man Betroffenen nicht glaubt. Insofern ist die Art, meine Wahrnehmungen und Beobachtungen jetzt anzuzweifeln, erwartbar gewesen. Dennoch habe ich es falsch gefunden, darüber zu schweigen und demzufolge das Thema auch nicht unter den Tisch fallen gelassen.“

Gabelmann will weiter „ansprechen, was schiefläuft“

Sie wolle „auch weiterhin – mit und ohne ‚Beweise‘ – ansprechen, was schiefläuft im Politikbetrieb“, erklärte die 38-Jährige nach dem Statement der SPD bei Twitter. Zugleich betonte sie: „Ich sagte nicht (und das steht auch nicht im Artikel), dass jemand, der nachweisbar zur SPD gehört, mich nachweisbar bedroht hat.“ Gabelmann hatte am Sonntag beim zweiten Wahlgang zur OBM-Wahl 3,3 Prozent der Stimmen erhalten und damit ihr Ergebnis aus der ersten Runde fast vervierfacht.

Von nöß